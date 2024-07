Pagar dívidas do cartão com outro cartão é eficiente? Saiba vantagens e riscos

Por mais que haja planejamento e controle financeiro, podem ter meses que várias coisas aconteçam em casa ou nos negócios que desencadeiam um problema financeiro e com medo de restrições no nome ou da dívida se acumular mais, algumas pessoas recorrem a prática de pagar um cartão usando outro.

De acordo com dados de maio de 2024 do Serasa, o Brasil soma 72,54 milhões de endividados. Pessoas de 41 e 60 anos lideram 35,2% dos endividados, seguido de 26 a 40 anos, com 34,2% dos inadimplentes, acima de 60, são 18,9% e, por último, os jovens de 18 e 25 com 11,8%.

Tendo em vista isso, Maelly Rausch,Coordenador de contas a receber da Card, explica como pagar um cartão com outro pode prejudicar o seu bolso, veja a seguir:

Gera alívio, mas tenha atenção

Muitas pessoas recorrem à prática para ter um tempo maior para conseguir o dinheiro que precisam para pagar suas dívidas, a prática gera um alívio, pois a pendência foi para o mês seguinte ou foi refinanciada por meio de outro cartão, porém é preciso ter atenção com os juros.

“Dependendo do valor em débito os juros podem dobrar e a dívida pode ficar ainda mais difícil de ser paga. Estude o contrato do seu cartão e veja as porcentagens de juros e calcule até quanto mais além da dívida original você consegue pagar sem prejudicar ainda mais as suas finanças”, explica.

Rausch ainda lembra que não são todos os bancos que permitem a modalidade, por isso também é importante se informar na sua agência antes de recorrer exclusivamente desse recurso.

Vale a pena a funcionalidade?

O risco de se tornar um hábito pode ser grande, por este motivo é recomendada somente em casos de extrema emergência. “Existe a possibilidade de tudo virar uma grande bola de neve e ao longo dos meses a pessoa devedora pode ter que pagar dívidas mensais e de outros meses somadas com os juros do cartão. Travando assim, a vida financeira e tendo cada vez mais dificuldades para sair do aperto”, alerta.

Considere fazer um empréstimo para pagar suas dívidas

Parece outra possibilidade de entrar numa enorme bola de neve, mas se calcular as taxas de juros e fazer uma pesquisa de instituições de empréstimos tendo em vista as condições de pagamento pode ser uma tática emergencial melhor para desafogar as pendências.

“Há grandes chances das taxas de empréstimos serem menores das do cartão. Tendo isso em vista avalie as condições das instituições de liberação de crédito e escolha a que faça mais sentido com a sua realidade, considerando que imprevistos podem acontecer novamente até a conclusão do pagamento por completo”, finaliza.