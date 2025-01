Pagamentos do Bolsa Família de janeiro começam nesta segunda (20) para NIS 1

A partir desta semana, os pagamentos do Bolsa Família correspondentes ao mês de janeiro começarão a ser depositados nas contas dos beneficiários. Na segunda-feira (20), será a vez das famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1 receberem os valores.

O programa garante uma parcela mínima de R$ 600 para as famílias, além de um adicional de R$ 150 por criança com idade até seis anos. Famílias com integrantes entre sete e 18 anos incompletos, bem como gestantes, também têm direito a um acréscimo de R$ 50 por membro.

Os beneficiários poderão acessar o dinheiro creditado em suas contas bancárias em até 120 dias. Os saques podem ser realizados em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal. Alternativamente, os usuários têm a opção de movimentar os valores via aplicativo Caixa Tem.

Destinado a famílias que apresentam uma renda per capita de até R$ 218, o Bolsa Família se concentra na assistência às famílias consideradas na linha da pobreza. O benefício é concedido por um período de 24 meses, sem interrupções mesmo que a renda familiar ultrapasse o limite estabelecido.

Para garantir o recebimento do benefício, é essencial que os interessados estejam registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e cumpram requisitos relacionados à saúde e à educação. Entre as condições exigidas estão a frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e de 75% para jovens de seis a 18 anos, além da atualização da carteira de vacinação e acompanhamento pré-natal para gestantes.