Pagamento do abono salarial PIS-Pasep 2025 começa hoje (17)

O abono salarial, um benefício crucial para muitos trabalhadores brasileiros, tem seu valor calculado de acordo com o tempo de serviço prestado durante o ano-base. A partir desta segunda-feira (17), inicia-se o pagamento do abono salarial PIS-Pasep referente ao ano-base de 2023, destinado aos nascidos no mês de janeiro.

Os recursos estarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2025, conforme estipulado no calendário oficial.

O abono salarial, que pode alcançar até um salário-mínimo, é destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem às condições estabelecidas pelo programa.

Para ter direito ao abono, os trabalhadores precisam ter exercido suas atividades por pelo menos 30 dias no ano-base e ter uma remuneração mensal de até dois salários-mínimos. Informações detalhadas sobre os requisitos estão disponíveis em fontes oficiais.

A consulta sobre o banco de recebimento, datas e valores, incluindo informações de anos anteriores, pode ser realizada através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.

Diferentemente dos anos anteriores, o calendário de pagamento para 2025 será unificado. Tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto os servidores públicos receberão seus pagamentos com base no mês de nascimento.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, em 2025, serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para beneficiar aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores.

Calendário de Pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2025 (Ano-Base 2023)

Nascido em Recebem a partir de:

Janeiro: 17 de fevereiro

Fevereiro: 17 de março

Março: 15 de abril

Abril: 15 de abril

Maio: 15 de maio

Junho: 15 de maio

Julho: 16 de junho

Agosto: 16 de junho

Outubro: 15 de julho

Novembro: 15 de agosto

Dezembro: 15 de agosto

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

Perguntas Frequentes: