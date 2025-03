Pagamento antecipado do INSS começa nesta quinta a mais de 15 milhões

ais de 15 milhões de pessoas recebem o benefício do INSS nesta quinta-feira, 6 de março, e sexta-feira (7). A antecipação do repasse, definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em função do feriado de Carnaval, adianta o valor, que originalmente estava programado para 10, 11 e 12 de março. Durante entrevista para o programa A Voz do Brasil, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou a importância da medida. “Nós fizemos uma conversa com o sistema financeiro, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Ministério da Fazenda nos ajudou e antecipamos todos os pagamentos”, disse o ministro.

PAGAMENTOS — Os beneficiários com renda mensal acima de um salário mínimo e que receberiam dias 10 e 11, terão os créditos nesta quinta (6). Os que estavam previstos para o dia 12 , recebem na sexta (7). Com a decisão, a integralidade dos 40,6 milhões de beneficiários do INSS terão recebido seus pagamentos já na primeira semana de março. No total, R$ 82,2 bilhões foram destinados para toda a folha de fevereiro.

Confira o quadro:

DATA NORMAL DATA ANTECIPADA Até um salário-mínimo Até um salário-mínimo Final 8 10/3 Final 8 6/3 Final 9 11/3 Final 9 6/3 Final 0 12/3 Final 0 7/3 Acima de um salário-mínimo Acima de um salário-mínimo Final 3 e 8 10/3 Final 3 e 8 6/3 Final 4 e 9 11/3 Final 4 e 9 6/3 Final 5 e 0 12/3 Final 5 e 0 7/3

ECONOMIA — O ministro ressaltou, ainda, que a antecipação do pagamento ajuda a movimentar a economia. “São cerca de R$ 59 bilhões que vão estar nas contas do aposentado e pensionista, que são cerca de 15,2 milhões de pessoas. Isso é fundamental porque alimenta a economia, as pessoas conseguem pagar as contas, conseguem ter um alívio no comecinho do mês”, afirmou o titular da Previdência Social.

COMO CONSULTAR — O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os segurados que têm acesso à internet podem acessar o site Meu INSS e conferir quanto vão receber. Após fazer o login na tela inicial, é só clicar em “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS. Assim como no acesso pelo site, é necessário ter login e senha.

Lupi ressaltou que o pagamento pode ser acompanhado pelo aplicativo diretamente no celular ou pelo aplicativo do banco. “Tem a plataforma Meu INSS. Quando não tem, a plataforma do próprio banco fornece as informações pelo celular”, disse Lupi.