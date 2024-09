Paes mantém liderança isolada com 59% no RJ; Ramagem cresce de 11% para 17%, mostra Datafolha

A pouco mais de duas semanas do primeiro turno das eleições, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança folgada nas intenções de voto para sua reeleição ao cargo, mas viu seu principal adversário, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), subir na preferência do eleitorado, mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira (19) pelo Datafolha.

O prefeito manteve os 59% de intenções de votos registrados em levantamento do Datafolha há duas semanas. O resultado garantiria a reeleição no primeiro turno. Ramagem, por sua vez, subiu de 11% para 17% no período.

A alta de seis pontos percentuais do bolsonarista está no limite da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais para mais ou menos. Por esse motivo, o Datafolha considera como muito provável um aumento. Levando-se em conta as pesquisas anteriores, o viés de alta fica mais evidente -ele tinha 7% em julho.

O levantamento deixou o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) isolado na terceira posição, com 7% das intenções de voto -tinha 6% há duas semanas.

Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-01318/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (17) até esta quarta-feira (18). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Atrás dos três, aparecem estagnados o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 2%, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), Juliete Pantoja (UP), Carol Sponza (Novo) e Cyro Garcia (PSTU), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.

Segundo o Datafolha, 8% dos entrevistados declararam que pretendem anular o voto. Esse grupo apresenta uma tendência de queda na sequência dos levantamentos do instituto: era 11% há duas semanas e 14% no início de julho.

Tanto Paes como Ramagem oscilaram positivamente na pesquisa espontânea, em que o entrevistado declara seu voto sem que lhe sejam apresentadas as opções.

O prefeito saiu de 39% para 44% das menções em duas semanas (tinha 31% no fim de agosto), enquanto o deputado do PL foi de 7% para 11%. Tarcísio foi citado por 3% dos entrevistados.

O levantamento mostra que Ramagem vem conseguindo ampliar cada vez mais sua taxa de conhecimento –subiu de 54% para 68%.

Os dados também mostram que ele finalmente conseguiu avançar de forma significativa entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. O candidato subiu de 29% nesse grupo para 41%, enquanto Paes oscilou negativamente de 45% para 38% -a margem de erro neste recorte da pesquisa é de cinco pontos percentuais.

A associação a Bolsonaro é a principal aposta de Ramagem nesta reta final de campanha. Nesta semana, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participou de evento ao lado do candidato. A previsão é que o ex-presidente desembarque no Rio de Janeiro na última semana a fim de atrair mais bolsonaristas para seu ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Contudo, no que parece ser o centro de batalha do primeiro turno carioca, Paes conseguiu manter o patamar de preferência entre os evangélicos. O prefeito tem 54% das intenções de votos nesse grupo (eram 55% há duas semanas). O candidato do PL, porém, oscilou positivamente no grupo, de 12% para 22% –a margem de erro nesse recorte é de seis pontos percentuais.

Paes firmou alianças com diversas lideranças evangélicas, usualmente vinculadas ao bolsonarismo. Em acordo com a Igreja Universal, conseguiu reverter a escolha da deputada estadual Tia Ju (Republicanos) como vice de Ramagem. Na semana passada, teve uma agenda ao lado dela, embora o partido esteja na aliança do candidato do PL.

De acordo com o Datafolha, 52% dos entrevistados afirmaram que o candidato em que pretendem votar é o ideal. Entre os que optaram por Paes, eles são 54%; no caso de Ramagem, 51%.

O grau de decisão em relação à intenção de voto foi ampliado, de 64% para 70% nesta pesquisa. Entre os que pretendem reeleger o prefeito, a alta foi de dez pontos percentuais: de 64% para 74%. No grupo dos que declaram voto em Ramagem, 75% declaram ter certeza da escolha -eram 74% há duas semanas.

Paes é a segunda opção de voto de 20% dos eleitores. Abaixo estão Tarcísio (12%), Queiroz (11%) e Ramagem (8%).

O prefeito conseguiu manter o patamar da avaliação positiva de seu governo em 51% -eram 50% há duas semanas. A taxa de aprovação atual está acima dos 45% registrados no fim de agosto, antes do início da propaganda de TV.