Padre Renato Fernandez lança livro ‘Dons Carismáticos’ em Santo André

“Dons Carismáticos – A Alma em Êxtase” é o primeiro livro do Padre Renato Fernandez. A obra conta com 196 páginas e surgiu inspirado no trabalho de conclusão de curso da faculdade de filosofia do sacerdote. Ao longo dos anos ganhou corpo, tornou-se um livro, que aborda o que acontece com a consciência durante o contato com o Espírito Santo.

“É uma alegria lançar meu primeiro livro ‘Dons Carismáticos, a Alma em Êxtase’, que aborda a origem e desenvolvimento da Renovação Carismática Católica. Também conto sobre o êxtase espiritual ao receber dons do Espírito Santo, como línguas e profecia. Esse momento é uma graça de Deus, e agradeço a todos que participaram dessa jornada”, afirma o Padre Renato Fernandez.

O livro estará à venda durante o lançamento ou pelo link .

Serviço:

Lançamento do Livro “Dons Carismáticos: A Alma em Êxtase”

Quando: 23/11/2024

Horário: 9h

Local: R. Campos Sales, 255 – Centro, Santo André – SP, 09015-200

Editora: Oficina do Livro

Páginas: 196

ISBN: 9786589449584

Preço Sugerido: R$ 30