Padre Reginaldo Manzotti lança seu novo livro: Alma Ferida, Alma Curada

Em um livro interativo, Padre Reginaldo Manzotti, autor best-seller, lança em 2024, Alma Ferida, Alma Curada, pela editora Petra. No seu 27º livro, o sacerdote propõe uma nova experiência literária por meio de um conteúdo enriquecedor com áudios especialmente gravados pelo sacerdote para uma verdadeira imersão espiritual, mostrando os caminhos para vencer todos os problemas.

Segundo dados divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e/ou algum transtorno de ansiedade no mundo todo e que até 2020 a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas.

“Podemos hoje afirmar que o mundo está doente — e não estou me referindo às enfermidades do corpo, mas aos males relacionados à saúde mental. Nunca na história da humanidade estivemos às voltas com tantos casos de depressão e ansiedade. São feridas profundas que nos impedem de viver mais levemente.” Afirma Padre Manzotti.

Em 12 capítulos, o sacerdote aborda diversas dores da alma, como: traumas emocionais, depressão, vida conjugal, individualismo e isolamento social, entre outros. São feridas, por muitas vezes profundas, que nos impedem de viver plenamente, de trabalhar e até mesmo de nos relacionar com o próximo e com a sociedade.

“A alma ferida é aquela que conserva lembranças amargas do passado. Muitas pessoas estão enredadas em reminiscências que as machucam e causam dor. Talvez eu esteja interagindo neste exato momento com alguém que sofreu algum tipo de abandono, rejeição, até abusos.”

A cada tema, Padre Manzotti nos apresenta nesse livro-guia, quais são os passos para a cura plena e como preservar a nossa saúde emocional, espiritual e da alma.

Playlist literária

Padre Reginaldo Manzotti fez uma seleção de músicas para que o leitor se conecte profundamente com o livro e assim vivencie uma experiência literária imersiva completa.

Ao final de cada capítulo, o Padre Reginaldo Manzotti nos indica uma oração para cada ferida da alma e todas podem ser ouvidas, bem como, a playlist literária, escaneando pela câmera do celular o QR CODE ou no Spotify do Padre Reginaldo Manzotti, gratuitamente, fazendo apenas um cadastro na plataforma de streaming.