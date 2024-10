Padre Reginaldo Manzotti atinge a incrível marca de 1 bilhão de visualizações no Youtube

Conhecido por arrastar multidões, Padre Reginaldo Manzotti também confirma sua magnitude no digital. Nesta semana, o sacerdote atingiu a incrível marca de um bilhão de visualizações em seu canal oficial no Youtube (youtube.com/padremanzotti).

Criada em 2014, a conta do sacerdote na plataforma de vídeos mais popular do mundo apresenta um conteúdo com um único objetivo: evangelizar por todos os meios e levar a Palavra de Deus para todos. “Aprendi nos últimos anos que os meios de comunicação são extremamente importantes para falar diretamente com as pessoas. Busco levar um conteúdo de evangelização gratuito para todos através do rádio, da TV e das redes sociais. Como já temos duas gerações que nasceram na era digital, busquei uma nova forma de me comunicar e utilizar essas ferramentas para evangelização. Confesso que relutei no início, mas entendi e aceitei que as redes sociais, sem dúvida, são os novos espaços a serem ocupados pela evangelização.”, comenta Padre Reginaldo.

Seu canal oficial no Youtube apresenta números impressionantes e o consagram como um dos padres mais assistidos do Brasil na plataforma. Mais de 1 bilhão de visualizações, 200 milhões de horas de exibição, 40 milhões de compartilhamentos e 13 milhões de comentários são alguns dos principais resultados do canal do Padre Manzotti.

Ainda no Youtube, o sacerdote transmite ao vivo seu programa de maior sucesso – o “Experiência de Deus”, onde é, considerado de segunda-feira a sábado, um dos programas mais assistidos do país.

Antenado com as mídias digitais, o padre tem 7,5 milhões de seguidores no Facebook, mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, 780 mil no Threads, 1,5 milhões no Tiktok, mais de 4,6 milhões de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, mais de 720 mil seguidores no Twitter e mais de 200 mil em seu canal Vevo.

Ainda há seu portal (www.padrereginaldomanzotti.org.br), que recebe mais de 1 milhão de acessos por mês.

Sobre Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre se reinventa e inova a cada dia em prol da evangelização. Conhecido como o “padre que arrasta multidões”, Reginaldo Manzotti também é considerado fenômeno editorial, com 4 prêmios PublishNews e mais de 6,7 milhões de exemplares vendidos.