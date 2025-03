Padre Júlio Lancelotti e Othon Bastos são destaques na programação do Sesc 14 Bis

O Sesc 14 Bis apresenta uma programação cultural abrangente e diversificada para o mês de março, com destaque para debates sobre temas sociais, exposições artísticas e atividades que promovem a reflexão sobre questões contemporâneas. A agenda inclui encontros com personalidades reconhecidas, mostras de arte e uma variedade de ações que abordam desde sustentabilidade e direitos humanos até saúde e expressões culturais, oferecendo atrações para públicos de todas as idades.

No encontro “Café da manhã: além de refeição, um ato social”, que acontece nos dias 30/3 e 21/4, das 13h às 15h, o Padre Júlio Lancellotti e a chef Cintia Sanchez debatem a importância do café da manhã para a população em situação de rua, com demonstrações culinárias e relatos de acolhidos das cozinhas solidárias. A atividade reforça o papel da alimentação como um direito humano básico e uma ferramenta de inclusão social.

A programação também inclui a Feira Agroecológica, que acontece aos domingos, de 16/3 a 4/5, das 10h às 15h. Com barracas ocupadas por agricultores da cidade de São Paulo, a feira promove rodas de conversa sobre temas como áreas verdes, trabalho digno e igualdade de gênero. No dia 9/3, às 12h30, a roda de conversa “Alimentação Saudável na Metrópole” reúne agricultoras e especialistas para discutir práticas sustentáveis e o papel da mulher na agroecologia.

A exposição “Pausa”, de Stella Barbieri, abre suas portas no dia 27/3 e fica em cartaz até 3/8, no espaço expositivo do Sesc. A mostra convida o público a refletir sobre o tempo e o espaço e convida à pausa e a desacelerar o cotidiano por meio de instalações artísticas que exploram a relação entre o indivíduo e o ambiente. Com entrada gratuita, a exposição é um convite à contemplação e ao diálogo sobre a vida contemporânea.

Para os amantes da literatura, o Clube 14 promove encontros para discutir obras contemporâneas, como “A Vegetariana”, de Han Kang (25/3, às 19h30). Já a atividade “Tecendo com Textos” reúne as escritoras Luciany Aparecida e Eliane Marques para um bate-papo sobre suas obras premiadas (12/3, às 19h). Além disso, a Banca de Troca de Livros (29 e 30/3, das 14h às 17h) incentiva a circulação de obras literárias entre os visitantes.

A programação infantil inclui contações de histórias com música, como “Poesia no Corpo” (8/3, às 15h) e “Quanto Saci!” (22/3, às 15h), além de atividades sensoriais e lúdicas no Espaço de Brincar. Para os jovens, o Espaço Chega Junto! oferece jogos de tabuleiro moderno e saraus literários, enquanto os idosos podem participar de aulas de Pilates e rodas de conversa sobre envelhecimento.

No teatro, o ator Othon Bastos apresenta o monólogo “Não me entrego, não!”, uma emocionante reflexão sobre sua trajetória de mais de 70 anos de carreira. Com sessões acessíveis, a peça acontece de 20/3 a 20/4, quintas a sábados às 20h e domingos, às 18h. Já no palco musical, o show “Samba, Rocks e Afins!”, com Melvin Santana, celebra a riqueza cultural do samba rock no dia 29/3, às 18h. E ainda dá tempo de conferir o espetáculo A Banda Épica na noite das Gerais, da Cia do Latão, que fica em cartaz até o dia 16/3.

O samba continua em alta no mês do carnaval, com destaque para a Roda de Samba do 14, que apresenta o tradicional grupo Nego à Toa, conhecido por suas apresentações descontraídas e repertório repleto de clássicos do samba. A roda acontece nos dias 23 e 30 de março, domingos, das 15h às 16h30. Já no dia 29/3, sábado, às 18h, o show “Samba, Rocks e Afins!”, com Melvin Santana, homenageia a história do samba rock, relembrando grandes sucessos que marcaram gerações e reforçam a importância da música afro-brasileira como expressão cultural e resistência. Todas as atrações são gratuitas e acontecem no Espaço de Múltiplo Uso, no 1º andar.

A programação esportiva inclui aulas abertas de Samba Rock (8 a 29/3, sábados, às 17h), Jogos de Lutas (2/1 a 18/12, terças e quintas, das 19h às 20h) e Mat Pilates (8 a 29/3, sábados, às 10h30), além da vivência de Rasa Yoga (9 a 30/3, domingos, às 10h30), que combina técnicas de relaxamento e autoconhecimento.

Direitos Humanos para Todas as Pessoas

Tecer Redes Colaborativas

Café da manhã: além de refeição, um ato social

com Padre Júlio Lancellotti, Chef Cintia Sanchez, Agente de Saúde do Consultório de Rua e os acolhidos da cozinha solidária É Tudo Pra Ontem

Roda de conversa e demonstração culinária em que Padre Júlio falará sobre a importância do café da manhã e da partilha, o Agente de Saúde falará sobre a saúde física e mental dos acolhidos, a Chef Cintia Sanchez fará a demonstração de um receita nutritiva e gostosa de café da manhã e os acolhidos compartilharão suas histórias e vivências do território, como exemplo: partilhar o pão.

Dias 30 e 21/4, domingo e segunda, das 13h às 15h

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Meio Ambiente

Vem fazer a feira! Feira + Humana

Com agricultores da cidade de São Paulo

Nessa edição da Feira Agroecológica, nossas barracas serão ocupadas semanalmente por agricultores que nos convidarão a reconhecer princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

De 9/3 a 4/5, domingos, das 10h às 15h

Dia 21, segunda, das 10h às 15h

Pracinha



Na feira também tem! Rodas de conversa sobre Agroecologia

Alimentação saudável na metrópole

Roda de conversa com Valéria e Vilma da Nossa Fazenda e mediação de Vilma (Mulheres do GAU).

Dia 9/3, domingos, às 12h30

Convivência – Piso térreo



Na feira também tem! Agricultura e Direitos Humanos

Com agricultores da cidade de São Paulo

Encontro com os próprios agricultores que fazem a Feira para debater acesso aos direitos humanos a partir da perspectiva de seus bairros. A cada semana um direito será abordado.

Segue abaixo o cronograma detalhado



Tema: Áreas Verdes na Cidade

16/03 – Rosangela Santos (agricultora) conversa sobre a manutenção de nascentes próximas a cidade e o papel da agricultura.

13/04 – Claudia Visoni (jornalista) conversa sobrea as Hortas Urbanas mitigando Mudanças Climáticas.



Tema: Trabalho Digno

23/03 – Lia Palm (Coordenadora de Agricultura do Município de São Paulo) conversa sobre a Agricultura como combate ao desemprego.

20/04 – Horta do Bode Zé e Agricultura como perspectiva de dignidade na comunidade



Tema: Igualdade de gênero

06/04 – Enide Rocha (Agricultora e Empreendedora) conversa sobre a mulher na Agricultura Urbana.

27/04 – Mulheres do Gau (Agricultoras e Educadoras Sociais) conversam sobre o papel da mulher na Segurança Alimentar.

De 16/3 a 27/4, domingos, das 12h30 às 13h30. Exceto dia 30/3

Pracinha

Artes Visuais

Exposição “Pausa”

Stella Barbieri

De 27/3 a 3/8, terça a sábado, das 10h30 às 20h30 e domingos, das 10h30 às 18h30. Dia 21, segunda, das 10h30 às 20h30

Espaço expositivo – Piso térreo

Saúde

Trouxinha de Ervas terapêuticas: Como preparar Pindas Chinesas

Com Plenitude bem-estar

Oficina para aprender sobre o preparo e manuseio da Trouxinha de Ervas (Pindas), que utilizam ervas e óleos que equilibram a energia interior do corpo com enfoque terapêutico e ênfase em relaxamento psicofísico.

Dias 29 e 30/3, 26 e 27/4, sábados e domingos, das 16h às 17h30

Convivência – Piso térreo

Crianças

Rodas de Cuidado

Práticas de movimento na abordagem Pikler

Com Aneliza Torquato e Mayara Carvalho, Educadoras em Atividades Infantojuvenis

Roda de conversa com pessoas cuidadoras de bebês e crianças de 0 a 6 anos sobre a perspectiva do brincar na abordagem Pikler, em um diálogo sobre a sua intencionalidade pedagógica no desenvolvimento infantil e a importância da segurança e autonomia dos bebês e crianças durante o brincar livre, a partir do mobiliário disponível no acervo do Espaço de Brincar.

Dia 26/3, quarta, das 10h30 às 12h30

Espaço de brincar – Piso térreo

Contação de história com música

Com Grupo Canta e Conta

Contação de história interativa, enriquecida pela participação do público, e musicada com canções da cultura popular brasileira e da cultura infantil. Em cada dia de apresentação, uma história diferente. São elas: “Poesia no corpo”, “A criança e o peixe”, “Quanto Saci!” e “Macaco Danado”.

Dia 8/3 às 15h

Poesia no corpo: dente, olho, coração, perna, braço, barriga… tudo isso é o que? Partindo de três livros de poesia da coleção Poesia no Corpo, de Lalau e Laurabeatriz, a dupla Canta e Conta convida o público a refletir, criar e explorar o corpo por meio da música e da brincadeira. Com Marina Siqueira e Nanda Guedes.



Dia 15/3 às 15h

A criança e o peixe: uma criança amazonense pesca um peixe e, deslumbrada com a beleza da floresta, o perde de vista. Em sua procura,

encontra animais que vivem na mata e outros personagens. Livre adaptação do livro “Samburá de Lendas” de Blandina Franco e José Carlos

Lollo (Ed. Leya). Com Marina Siqueira e Flora Poppovic.



Dia 22/3 às 15h

Quanto Saci!: Sacis gostam de pregar peças e são bastante arteiros! Se no começo da história temos duas mãos completas com dez Sacis, ao

longo da narrativa eles vão desaparecendo, um a um, por razões inesperadas de percurso… Mas sem Saci nós não podemos ficar e todos eles

hão de voltar! Livre adaptação do livro “Dez Sacizinhos”, de Tatiana Belinky. Com Marina Siqueira e Flora Poppovic.



Dia 29/3 às 15h

Macaco Danado: história autoral que narra a tentativa de um filhote de macaco de encontrar sua mãe. Se histórias de bichos envolvem todas

as crianças, quando falam da relação com suas mães tornam-se ainda mais atrativas. O macaquinho descreve sua mãe para uma atrapalhada

borboleta, numa narrativa divertida e engraçada. A história é inspirada no livro Macaco Danado, da autora Julia Donaldson (Ed. Brinque Book). Com Marina Siqueira e Nanda Guedes.

De 8 a 29/3, sábados, às 15h. Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar



Corpo brincante

Com equipe de educadores e produções contratadas

Brinquedos naturalizados | Gira, pula e equilibra!

Espaço autogerido

Instalação artística lúdica concebida para as crianças da segunda e terceira infância com brinquedos naturalizados feitos de bambu e madeira bruta que convidam para desafios de movimento no brincar.

De 2/1 a 12/12, terças a sextas, das 10h às 20h45. Exceto dia 22/4

Convivência – 1º andar

Tatear | Vivências sensoriais naturais para bebês

A partir de elementos naturais, brinquedos não estruturados, sementes, argila e outros elementos de jogo brincaremos livremente com esses elementos naturais.

De 8/3 a 6/4, sábados e domingos, das 10h30 às 12h30

Convivência – Piso térreo



Fuzuê! | Brincadeiras e cantorias para crianças

Com Cia Alcina da Palavra

Vivências sensoriais e convite a brincadeiras africanas e populares brasileiras, que usam instrumentos de percussão como estímulo à criação autêntica de cada criança para valorização do brincar livre.

De 11/3 a 3/4, terças e quartas, das 10h30 às 12h30, terças a sextas, das 14h às 16h e quintas e sextas, das 17h às 19h

Espaço de brincar – Piso térreo

Teatro

O Senhor dos Sonhos

Com Cia Truks

O Senhor dos Sonhos conta a história de Lucas, um velho e bem-sucedido escritor, que relembra os tempos de infância, quando era um menino criativo, engraçado, simpático e, principalmente, sonhador!

Dias 9 e 16/3, domingos, às 15h

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Esporte e Atividade física

Jogos de mesa

Com equipe especializada

Atividade recreativa que visa estimular o desenvolvimento cognitivo e motor, por meio de jogos divertidos como pião, futebol de dedo, torre de equilíbrio, entre outros.

De 1 a 30/3, sábados e domingos, das 14h às 18h

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar

PSE – Aula aberta de Jogos de Lutas

Com educadora(es) do Sesc

As lutas são atividades físicas que envolvem combate corpo a corpo entre dois oponentes. Em sua grande parte, essas modalidades, se originaram com o objetivo de ensinar técnicas de defesa e consciência corporal para seus praticantes.

De 2/1 a 18/12, terças e quintas, das 19h às 20h. Exceto dias 1/5, 4/3, 1/4 e 22/4

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

PSE – Aula aberta de Corrida

Com educadoras(es) do Sesc.

Nessa atividade os educadores irão preparar uma aula para aprendizado e aprimoramento dos gestos técnicos que propiciarão uma prática de corrida saudável e autônoma para os participantes. Prática que promove o aperfeiçoamento de habilidades na modalidade específica, a valorização do jogo e da competição, além dos valores que envolvem o esporte enquanto manifestação cultural. Indicado para pessoas que querem aperfeiçoar o conhecimento na modalidade esportiva. Incentiva a autonomia, o prazer pelo esporte e a melhoria da qualidade de vida. Com educadoras(es) do Sesc.

De 3/1 a 19/12, quartas e sextas, das 19h às 20h30. Exceto dias 18/4 e 5/3

Não recomendado para menores de 16 anos – Autoclassificação

A partir de 16 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Samba Rock

com Professor Inacio Loiola Moskito

Nessa aula aberta de Samba Rock o público será convidado a experimentar passos desse estilo de dança por meio de propostas onde todas as pessoas, com e sem experiência, possam se conectar e aprender um ritmo contagiante desse estilo de dança brasileira.

De 8 a 29/3, sábados, às 17h

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Música



Samba, Rocks e Afins!

Neste show, Melvin Santana e banda apresentam sucessos imortais do samba rock, prestando tributo aos artistas e grupos que moldaram a identidade deste movimento.

SAMBA, ROCKS E AFINS! celebra a riqueza cultural do movimento que através da fusão entre música e dança, eternizaram e consagraram canções que marcaram gerações e continuam a embalar festas e encontros da comunidade desde os anos 60 até os dias de hoje. Durante sua trajetória o líder da banda Melvin Santhana, integrou o lendário grupo “Os Originais do Samba” entre 2000 e 2003, a icônica banda paulistana “Os Opalas” e atualmente como o terceiro componente do “Trio Mocotó” em caráter especial, confirmam a experiência e o molde de sua visão musical e amplitude de suas conexões com as raízes e as influências desse estilo. Para além de uma apresentação musical a interação com o público e a interseção com as histórias e passagens narrativas revelam mais uma vez o impacto dos artistas que influenciaram e demarcaram a importância de preservar a memória da música afro-brasileira e seus desdobramentos socioculturais como resistência.

Dia 29/3, sábado, das 18h às 19h

Livre – Autoclassificação

Todas as idades

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Vivência de Rasa Yoga

com Lud Azevedo

Rasa Yoga é uma escola de Yoga moderna que honra as raízes tradicionais da prática e está comprometida com a equidade e inclusão de todos. Criamos espaço para a jornada transformacional do Yoga e da arte de viver. As aulas abordam um amplo leque de temas, juntando asana, mantra, mudra, mito, pranayama, meditação, anatomia funcional, filosofia de Yoga tântrica e alquimia da alma.

De 9 a 30/3, domingos, às 10h30

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Dias 19 e 20/3, quarta e quinta, às 15h

Sala de Oficina 2 – 2º andar

Mat Pilates

Com a professora Geislaine Lucena

Nessa aula a facilitadora Geislaine trará exercícios dos mais básicos com evoluções de acordo com o nível e estado de saúde inicial dos praticantes, correlacionando todos os benefícios da prática do Pilates para o bem-estar integral da população.

De 8 a 29/3, sábados, às 10h30

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar



Literatura

Clube 14

O Clube 14 convida à leitura e discussão de obras desafiadoras, tanto ética quanto esteticamente, da literatura contemporânea, buscando um olhar crítico e sensível sobre questões atuais. Nosso clube é um espaço marcado pela hospitalidade e abertura ao diálogo entre participantes a fim de enriquecer nossa experiência leitora, ampliar a visão de mundo e fortalecer o sentido de comunidade.

Clube 14: A vegetariana

Com mediação de Geruza Zelnys, escritora e doutora em Teoria Literária.

Na estreia do nosso clube do livro, vamos ler juntos a obra vencedora do Nobel de Literatura 2024: “A vegetariana”, de Han Kang. Nela, a personagem Yeonghye decide parar de comer carne após uma série de pesadelos, uma decisão que dá início a três atos de consequências tão imprevisíveis quanto violentas.

Dia 25/3, terça, das 19h30 às 21h

Sala de Oficina 3 – 2º andar



Tecendo com textos: escrita de laços e lutas

Com as escritoras Luciany Aparecida e Eliane Marques.

Nesta conversa, as escritoras vencedoras do Prêmio São Paulo de Literatura Luciany Aparecida, de “Mata Doce” (Alfaguarra, 2023), e Eliane Marques, de “Louças de família” (Autêntica Contemporânea, 2023), abordam sua literatura em suas imagens, fundamentos e complexidades.

Dia 12/3, quarta, das 19h às 21h

Biblioteca – Piso térreo

Bora trocar livros!

com Sebo Pura Poesia.

Sabe aquele livro que você já leu e está parado na estante? Ele pode ser seu passaporte para novas histórias! Na nossa banca de troca de livros, o público pode trocar até dois livros por outros títulos e explorar o universo literário com livreiros e outros apaixonados por leitura. Com Sebo Pura Poesia.

Dias 29 e 30/3, 19/4, sábado e domingo, das 14h às 17h

Biblioteca – Piso térreo





Roda de Samba do 14

com Grupo Tô à Toa

O Projeto Samba do 14, tem como intuito apresentar diferentes rodas de samba de grupos de todo o território paulista, em um formato popularmente conhecido como roda se samba, onde os integrantes ficam dispostos em formato circular, no mesmo nível do público que também fica em volta dos músicos, favorecendo a interação e a harmonia dessa proposta musical. Com Dias, 23 e 30/3 e 6/4, domingos, às 15h

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Saúde

Escrita e autoconhecimento: como usar a palavra para dar nome as coisas?

com Natália Sousa

Escrever uma carta para si, antes de uma decisão difícil. Jogar palavras no

papel para dissecar o motivo da raiva. Descrever uma sensação do corpo, usando imagens da natureza. Criar um caderno em que todas as perguntas só podem ser respondidas por você, num exercício importante de escutar a própria voz.

Dias 9 e 23/3, domingos, das 16h às 17h30

Senha 30 minutos antes da programação

Sala de Oficina 2 – 2º andar

Teatro

Não me entrego, não!

Com Othon Bastos

Neste monólogo, Othon Bastos, com 91 anos de idade e mais de 70 anos de carreira, percorre histórias divertidas e dramáticas de sua vida pessoal e profissional. A partir dessas memórias, cria-se um mural sobre o trabalho, o amor, o teatro, o cinema e a política. Uma reflexão emocionante sobre a vida e a resiliência.

Sessões com tradução em libras: 3, 4 e 5/4, às 20; 6/4, às 18h.

Sessões com audiodescrição: 5/4, às 20; 6/4, às 18h.

De 23/3 a 20/4, quinta a domingos, às 18h

Dia 18/4, sexta, das 15h às 17h

Teatro – 2º andar



Jovens

Espaço Chega Junto!

Espaço programático e acolhedor para fruição do ócio e lazer pelas juventudes

Compondo os locais de convivência da unidade, oferecemos neste espaço mobiliário acolhedor com estética inspirada nas juventudes. Seja para fruir o lazer ou curtir ócio, o convite é para se aconchegar e aproveitar as ações que poderão ser oferecidas ali. Espaço autogerido.

De 2/1 a 12/12, terças a sextas, das 10h às 20h45. Exceto dias 22/4 e 5/3

De 4/1 a 14/12, sábados e domingos, das 10h às 18h

Convivência – 1º andar

Joga Junto! | Jogos de tabuleiro moderno

Com equipe de educadores em atividades infantojuvenis do Sesc

Vivência com jogos de tabuleiro moderno que convidam especialmente o público jovem para a criatividade, interação e diversão.

De 3/1 a 27/6, sextas, das 16h às 18h

Convivência – 1º andar



Literatodes | Literatura, diversidade e juventudes

Com educadores em atividades infantojuvenis

Encontros, oficinas e saraus que convidam para reflexões sobre diversidade por meio da literatura e incentivo à escrita criativa.

De 20/3 a 12/6, quintas, das 16h às 18h. Exceto dia 1/5

De 13 a 21 anos

10 vagas disponibilizadas na Central de Atendimento + 10 vagas direcionadas para serviços da rede de atendimento a jovens do território da unidade

Sala de Oficina 3 – 2º andar



Idosos

Pilates e o Envelhecimento

Com a Profª Geislaine Farias de Lucena

Aulas teóricas/práticas onde será discutido o envelhecimento e o Pilates como uma possibilidade de cuidar do corpo e da mente de maneira mais consciente.

De 11 a 27/3, terças e quintas, das 14h às 16h

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Ponto de Encontro – Corpo em envelhecimento

Com Técnico da Programação

Encontro mensal do programa Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), com rodas de conversas socioculturais e educativas. Neste encontro, vamos refletir sobre as mudanças do corpo no processo de envelhecimento.

Dia 26, quarta, das 15h às 16h

Sala de Oficina 2 – 2º andar

Descobrindo seu Ritmo

Com Educadoras(es) do Sesc

A atividade irá respeitar e valorizar as diferenças culturais e experiências anteriores das pessoas participantes.

De 12 a 26/3, quartas, às 14h

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar



Esporte para Pessoas Idosas

Com educadoras(es) do Sesc.

Prática e aprendizado de modalidades esportivas que favorecem trocas de experiências como forma de integração, promovendo o bem-estar e a saúde, considerando a história, os interesses e as necessidades de cada um.

De 3/1 a 19/12, quartas e sextas, das 11h30 às 12h30. Exceto dias 18/4 e 5/3

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar





Serviço do Sesc 14 Bis

Horário de funcionamento: terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h.

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

Estacionamento: Vagas para carros, motos e bicicletas.

R$ 12 para as 3 primeiras horas e R$ 2 a cada hora adicional (Credencial Plena)

R$ 18 para as 3 primeiras horas e R$ 3 a cada hora adicional (Público geral)

Para atividades no Teatro Raul Cortez, preço único: R$ 12 (Credencial Plena) e R$ 18 (Público geral)

*Em dias de shows e espetáculos é possível retirar o veículo após o término das apresentações.

**Transporte gratuito da unidade até a estação de metrô Trianon-Masp da linha 2-verde para os participantes das atividades, de terça a sexta, às 21h40, 21h55 e 22h05.

Como chegar

Ônibus: a 260 metros do ponto Getúlio Vargas 2 (sentido Centro-Bairro), a 280 metros do ponto Parada 14 Bis (sentido Bairro-Centro) e a 2000 metros do Terminal Bandeira.

Metrô: a 700 metros da estação Trianon-Masp da Linha 2-Verde e a 2000 metros da estação Anhangabaú da Linha 3-Vermelha.