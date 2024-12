Padre Júlio Lancelotti e ONG SP Invisível realizam café da manhã natalino para pessoas em situação de rua

Uma ação solidária promovida pela ONG SP Invisível, em parceria com o padre Júlio Lancelotti, está programada para ocorrer na manhã desta segunda-feira (16) na Mooca, Zona Leste de São Paulo. O evento, tem como objetivo oferecer um café da manhã especial para cerca de 500 pessoas em situação de rua.

O local escolhido para a realização da atividade é a Igreja São Miguel Arcanjo, sob a responsabilidade do padre Júlio. O cardápio do café inclui panetone, frutas frescas e sucos, além da distribuição de água e kits de higiene pessoal aos participantes. Esta iniciativa busca não apenas suprir a necessidade alimentar dos assistidos, mas também proporcionar um momento de acolhimento e confraternização neste período festivo.

“Nosso intuito é criar uma experiência natalina calorosa, que vá além da simples oferta de alimentos”, declarou André Soler, fundador da SP Invisível.

O ambiente será especialmente decorado com enfeites natalinos, criando uma atmosfera festiva para todos os presentes. O café da manhã seguirá até as 10h, promovendo um espaço de alegria e solidariedade.

Além desse evento, a ONG também está organizando ceias de Natal gourmet até o dia 23 de dezembro. A expectativa é atender mais de quatro mil pessoas em situação de rua, proporcionando uma refeição elaborada que inclui decoração temática, música e atividades interativas como bingo. Uma área dedicada às crianças será montada com monitores para garantir que os pequenos também possam desfrutar desse momento especial.

A iniciativa reflete o compromisso da ONG e do padre Júlio em atender e dignificar as vidas daqueles que vivem nas ruas, fortalecendo laços comunitários e promovendo a inclusão social durante as festividades de fim de ano.