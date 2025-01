Padre Fábio de Melo fala sobre sua luta contra a depressão e a importância da saúde mental

Na última celebração do 35º aniversário da Comunidade Católica Obra de Maria, realizada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o padre Fábio de Melo foi uma das figuras mais esperadas no evento. Sua presença não apenas atraiu um grande público, mas também proporcionou momentos de intensa emoção ao abordar sua luta pessoal contra a depressão.

Como um dos apoiadores da campanha Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a saúde mental, padre Fábio compartilhou com os fiéis a gravidade de sua experiência com a doença, ressaltando que essa batalha é comum a muitos. Durante sua fala, ele revelou que as últimas semanas foram particularmente desafiadoras, levando-o a questionar sua vontade de viver.

Em um apelo sincero aos presentes, o sacerdote disse: “Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que não vou desistir. Mas quero pedir a vocês uma gentileza: que vocês estendam os braços em direção aos que estão sofrendo as batalhas espirituais comigo. Eles são carne da minha carne, sangue do meu sangue”. Com essas palavras, padre Fábio expressou sua conexão profunda com aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes.

Durante o evento, ele convidou todos os fiéis a se unirem em uma oração poderosa: “Senhor Jesus, livre nossos corações de toda culpa, todo sentimento de fracasso… Eu proclamo hoje que eu estou nascendo de novo…”. Essa declaração ressoou fortemente na Arena, onde o público se uniu em oração e cantos, criando um ambiente de solidariedade e apoio mútuo.

A plateia estava cheia e a energia era palpável. O padre Fábio prometeu retornar à Arena Pernambuco no dia 6 de fevereiro para o lançamento de seu novo DVD, o que promete mais um momento marcante para seus admiradores.

Após a apresentação, Luzia Santiago, da Rádio Canção Nova, se aproximou do padre para um abraço e também solicitou orações por ele. Luzia ressaltou a importância de discutir abertamente sobre as dores emocionais que afligem muitas famílias: “Rezar e falar sobre o assunto ajuda muito”, enfatizou, lembrando da autenticidade do fundador da Canção Nova, padre Jonas, que sempre abordou as dificuldades da alma com franqueza.