Padre Alessandro Campos estreia novo projeto em SP

No dia 16 de março Padre Alessandro Campos lança mais um projeto, desta vez no palco do Teatro Opus Frei Caneca. O show “Clássicos Sertanejos na Voz do Padre Alessandro Campos”, um show intimista para os amantes da música sertaneja.

Padre Alessandro Campos é conhecido como o Padre Sertanejo do Brasil. De roupa branca e chapéu de cowboy, faz shows por todo o Brasil e por todo o mundo, levando o Evangelho através da música sertaneja para milhões de pessoas.

Padre Alessandro Campos estreou na TV em 2013, no comando do programa Aparecida Sertaneja, da TV Aparecida, o programa estava entre os líderes em audiência na emissora, passou em seguida pelas emissoras Século 21, com o programa Vem com Fé, na TV Gazeta com o Festa Sertaneja, na RedeTV! com o programa Padre Alessandro Campos e na Rede Brasil. Por último apresentou também o programa “Viva a Vida” na Rede Vida de Televisão, sempre com recorde de audiência.

Em 2011, lançou seu primeiro CD,”O homem decepciona, Jesus Cristo jamais”. Mas o sucesso veio em 2014, com o CD “O que é que eu sou sem Jesus?”, pela Som Livre. Ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, o que fez ficar na frente de grandes nomes da música como Ivete Sangalo e o rei Roberto Carlos.

Dessa maneira, ele apareceu na lista de 50 álbuns mais vendidos do mundo, pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Em 2015, lançou seu primeiro DVD “Quando Deus quer, ninguém segura”. Em 2016, lançou o CD “Deus nos fez para sermos felizes”. Em 2018, lançou o seu segundo DVD “Deus sempre faz o melhor”, que ficou em 4° lugar no Top 10 em vendas, sendo 1o lugar, na categoria religiosos.

E em 2019, ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis estreou a turnê “Trilhas da Fé”. Padre Alessandro Campos também escreveu 6 livros “O Segredo da Felicidade”, “O que é que eu sou sem Jesus?”, “Quer ser feliz? Ame e Perdoe”, pela Globo Livros, “Eu não aguento mais” livro que foi sucesso em vendas, e em dois meses após o último lançamento, ele já estava disparado com o livro “Aceita que dói menos”. Todos os livros foram recordes de vendas, sempre em primeiro lugar nas livrarias. Em novembro de 2023 lançou seu mais novo livro “Família é tudo igual, só muda de endereço”, junto a editora Planeta e também sua nova turnê “Fé na Estrada 2024”.

Padre Alessandro Campos está percorrendo todo o Brasil e o Mundo, fazendo shows e levando a mensagem de fé e esperança através da sua história e da música sertaneja.

SERVIÇO

PADRE ALESSANDRO CAMPOS

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 90 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

DATA E HORA

16 de março – 21h

INGRESSOS

A partir de R$60

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/padre-alessandro-campos-12750

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento: R$14 por 2 horas.