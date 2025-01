Padilha rebate críticas de Gilberto Kassab ao governo Lula

Na última quarta-feira, 29, o presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, teceu críticas contundentes ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em suas declarações, Kassab classificou Haddad como um ministro “fraco” e afirmou que Lula não conseguiria garantir sua reeleição se as eleições presidenciais fossem realizadas neste momento.

Padilha defende atuação dos ministros do PSD no governo

Em resposta a essas afirmações, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou as preocupações levantadas por Kassab. Em entrevista ao programa Estúdio I, da Globo News, Padilha defendeu a atuação dos ministros do PSD no governo, enfatizando que eles estão comprometidos com a defesa da administração Lula.

“Os três ministros que o PSD possui no governo têm se mostrado proativos em apoiar as iniciativas do presidente Lula”, afirmou Padilha. Ele mencionou especificamente os ministros Alexandre Silveira, Carlos Fávaro e André de Paula, destacando sua contribuição para votações favoráveis à gestão atual.

Queda de popularidade de Lula e resiliência do governo

Além disso, Padilha abordou a recente queda na popularidade do presidente Lula, que pela primeira vez registrou uma desaprovação superior à aprovação. O ministro descreveu essa fase como um momento de “oscilação” e ressaltou a importância de manter a perspectiva em meio às flutuações de apoio popular.

“Sabemos que pesquisas são apenas uma fotografia de um determinado momento e não devem ser vistas como definitivas. Assim como em um filme, existem momentos de maior e menor tensão. Estamos cientes disso e atentos ao nosso caminho durante este segundo mandato”, concluiu Padilha.

O contexto político atual revela um cenário desafiador para o governo Lula, mas a administração parece determinada a enfrentar as adversidades com resiliência.