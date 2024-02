Padaria Brasileira traz delícias de Páscoa para toda a família

A Páscoa é uma data especial que une famílias e celebra a renovação. E para tornar esse momento ainda mais doce e memorável, a Padaria Brasileira apresenta uma variedade de produtos irresistíveis que prometem encantar paladares e corações.

Os ovos de colher são um verdadeiro presente para os amantes do chocolate, e entre as opções estão os irresistíveis sabores de Leite com Nutella (70g e 300g), Maravilha (160g e 450g) e de Creme Brûlée (80g e 400g) – vendidos a 22,90 reais o de menor gramagem até 92 reais (os maiores).

Além dos ovos de colher, os bolos recheados são uma excelente opção para celebrar a Páscoa em grande estilo. Com opções como Bolo de Páscoa Trufado Belga e Maracujá, Bolo de Páscoa Nutella e Bolo de Páscoa Trufado Belga, a Padaria Brasileira oferece sabores únicos, em tamanhos variados, que prometem conquistar os paladares mais exigentes, com preço a partir de 34,90 reais.

E para quem busca presentear familiares e amigos com carinho e criatividade, a Brasileira oferece uma variedade de presentinhos encantadores a partir de 18,90 reais, como bolsinhas de coelho com ovinhos, canecas Feliz Páscoa, saquinhos de coelho com mini ovos, caixas com ovinhos e muito mais.

Além disso, os biscoitos decorados são uma opção divertida e deliciosa para celebrar a Páscoa com estilo. Com uma variedade de formatos e desenhos, como ovinhos com glacê, coelhinhos e cenouras.

Para completar a celebração, não poderiam faltar os clássicos ovos de chocolate. Com opções como Ovo de Chocolate ao Leite (60g, 180g e 280g), Ovo de Chocolate Trufado (180g e 280g) e Ovo de Chocolate Crocante (180g e 280g) e Ovo de Chocolate Nutella (180g e 280g), a Padaria Brasileira oferece uma experiência de Páscoa completa e deliciosa para toda a família.

Padaria Brasileira – No ano passado, a Padaria Brasileira completou sete décadas no mercado de panificação – surgiu em 1953, na cidade de Santo André. A linha de salgados foi lançada em 1962 e desde então incluiu em seu cardápio a famosa coxinha, premiada pelo site internacional Taste Atlas, como a melhor do mundo, no fim de fevereiro deste ano. A rede, que soma nove unidades, sendo quatro no formato Express, conta com mix de produtos, entre pães, bolos, doces, sopas, rotisserie e sorvetes – além dos sonhos de doce de leite, creme e Nutella®. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo site oficial (www.padariabrasileira.com.br), pelo IFood ou pelo nosso app (https://deliverydireto.com.br/padariabrasileira).

Onde encontrar a Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 4990-4142. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 8h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 8h às 20h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, Bairro Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 8h às 20h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10.

Loja Fláquer – R. Dr. Fláquer, 639, Centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 8h às 20h30.

Unidades Express

Shopping ABC – Avenida Pereira Barreto, 42, Loja F15, Vila Gilda, Santo André, SP. Tel.: (11) 4436-4852

Super Banca – Avenida Lino Jardim, 1168, Jardim Bela Vista, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-0443.

Senador Fláquer – Avenida Senador Fláquer, 115, Centro, Santo André, SP. Tel.: (11) 4427-7879

Hospital e Maternidade Brasil – Rua Votuporanga, 75, Vila Dora, Santo André, SP. Tel.: (11) 2127-6877