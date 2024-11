Padaria Brasileira celebra o Natal com novos sabores de panetones recheados

Neste Natal, a Padaria Brasileira mantém viva sua tradição de delícias com a campanha que traz uma seleção especial de panetones recheados, acompanhados dos clássicos amados pelo público. Além dos sabores tradicionais, a novidade é o lançamento dos panetones de Frutas Vermelhas e Cinnamon, combinando inovação e tradição para surpreender os clientes nesta época do ano.

“Os panetones recheados são um sucesso pela combinação de sabores e pela experiência gastronômica única que proporcionam. Sabemos que são procurados não só pelo sabor, mas como presentes que simbolizam carinho e cuidado. Por isso, a cada Natal, buscamos desenvolver novidades que atendam a essa demanda com opções criativas e memoráveis”, comenta Henrique Afonso Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

Neste ano, os clientes podem escolher entre quatro opções de panetones recheados, incluindo os dois novos sabores, que foram especialmente desenvolvidos para a campanha natalina. Entre eles, o Panetone Recheado Frutas Vermelhas (104 reais) que se destaca pelo recheio de trufa de frutas vermelhas, envolto em uma cobertura de chocolate meio amargo e decorado com chocolate branco em tom vermelho.

Já o Panetone Recheado Cinnamon (104 reais), foi inspirado no cinnamon roll, um dos doces queridinhos de 2024. Para oferecer uma experiência sensorial a rede apostou no toque de especiarias com o sabor clássico de canela, que está presente em um recheio de trufa de cinnamon e cobertura de chocolate meio amargo e branco.

Os sabores já consagrados também fazem parte da seleção, como o Panetone Trufado Belga (99 reais), recheado com trufa de chocolate belga e coberto com chocolate meio amargo. Outra opção é o Panetone Trufado Belga com Maracujá (99 reais), com recheios de trufa de chocolate belga e de maracujá, coberto com chocolate meio amargo e decorado com chocolate branco.

Os panetones da Padaria Brasileira estão disponíveis em todas as lojas físicas da rede e podem ser adquiridos pelo delivery, oferecendo uma opção prática e deliciosa para presentear e celebrar o Natal em grande estilo.

Padaria Brasileira – Em 2023, a Padaria Brasileira completou 70 anos no mercado de panificação – surgiu em 1953, na cidade de Santo André. A linha de salgados foi lançada em 1962 e desde então incluiu em seu cardápio a famosa coxinha, premiada pelo site internacional Taste Atlas, como a melhor do mundo, no fim de fevereiro deste ano. A rede, que soma oito unidades, sendo três no formato Express, conta com mix de produtos, entre pães, bolos, doces, sopas, rotisserie e sorvetes – além dos sonhos de doce de leite, creme e Nutella®. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo site oficial (www.padariabrasileira.com.br), pelo IFood ou pelo app (encr.pw/deliveryPDB).

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 4990-4142. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Site: www.padariabrasileira.com.br

Fanpage: www.facebook.com/PadariaBrasileira/

Instagram: @padariabrasileira