Padaria Brasileira apresenta lançamentos exclusivos para a Páscoa

Com mais de 70 anos de história, a Padaria Brasileira continua a ser referência quando se trata de qualidade e inovação no mercado. Apostando na intensidade de sabores, a marca anuncia o lançamento de produtos exclusivos para a Páscoa de 2025. A novidade tem como objetivo oferecer experiências únicas aos seus clientes e se manter na memória dos consumidores durante as principais datas comemorativas do ano.

“Essas datas são momentos especiais que reforçam nossa conexão com os clientes. Investir em produtos sazonais é uma estratégia que nos permite surpreender, fidelizar e conquistar novos públicos. Nossa missão é oferecer sempre novidades, que reúnam tradição e inovação, tornando cada celebração ainda mais marcante”, diz Henrique Afonso Junior.

Entre as novidades, o Ovo de Colher de Mousse de Chocolate traz uma combinação irresistível entre a cremosidade da mousse e o sabor intenso do chocolate. Com uma textura suave e delicada, o produto traz uma explosão de sabores a cada colherada, sendo a escolha perfeita para quem busca uma sobremesa sofisticada e deliciosa para a Páscoa.

O Bolo de Páscoa – Gotas de Chocolate é uma opção que une a maciez tradicional da colomba pascal com a cremosidade das gotas de chocolate. Seu sabor é equilibrado, trazendo a doçura e a intensidade do cacau de maneira suave. Ideal para aqueles que amam o clássico, mas com um toque especial que marca a temporada.

Outra novidade é o Mousse de Chocolate, que é uma sobremesa clássica que conquista pelo sabor equilibrado e textura aerada. Cada colherada revela a intensidade do chocolate, garantindo uma experiência irresistível. Versátil e sofisticado, é a escolha ideal para quem aprecia um doce leve, marcante e perfeito para qualquer ocasião.

A grande estrela da linha de sobremesas é o Bolo Chocolatíssimo, um pão de ló de chocolate recheado com camadas de mousse de chocolate, coberto com um delicado creme Paris e decorado com granule. Essa combinação de texturas e sabores cria uma explosão de prazer a cada fatia, ideal para transformar o almoço de Páscoa em um momento memorável e marcante.

“Nosso compromisso é sempre oferecer aos nossos clientes experiências únicas, com produtos que envolvem sabor, qualidade e inovação. Para esta Páscoa, trouxemos novas opções que dialogam com a tradição e com as tendências amadas pelo público, proporcionando momentos ainda mais especiais”, finaliza o diretor geral da Padaria Brasileira.

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 4990-4142. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30