Padaria Brasileira apresenta campanha de Natal com panetones exclusivos e ceia completa

Para tornar as festas de fim de ano ainda mais especiais, a Padaria Brasileira lançou sua campanha de Natal com uma seleção de panetones e a tradicional ceia natalina. O destaque vai para os novos panetones recheados: Frutas Vermelhas e Cinnamon, além dos clássicos que já conquistaram o público, prometendo agradar todos os paladares.

“Acreditamos que o Natal é uma época de união e celebração que tornam os momentos em volta da mesa inesquecíveis. Por isso, desenvolvemos o nosso cardápio com sabores exclusivos, mantendo a qualidade e tradição que nossos clientes amam”, destaca Henrique Afonso Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

O menu da ceia natalina começa com entradas e saladas que combinam frescor e sabor. Entre as opções, se destaca o salpicão, um clássico de Natal com sua combinação irresistível de frango desfiado, legumes e maionese, e saladas como a de bacalhau com ovos de codorna e tomate cereja.

As farofas, preparadas com ingredientes selecionados como castanhas, frutas cristalizadas e bacon crocante, ganham um lugar especial na ceia. Elas complementam os pratos principais com texturas e sabores que remetem às tradições natalinas e trazem o toque caseiro de confort food que são a cara do Natal.

Entre os pratos principais, as opções encantam pela variedade e riqueza de sabores. Carnes suínas e bovinas, como o tender com molho agridoce e o medalhão de filé mignon ao molho de gorgonzola e mel, dividem espaço com as aves natalinas, como o Peru recheado e o Chester assado. Os peixes, como o bacalhau à portuguesa, oferecem alternativas sofisticadas para agradar todos os paladares.

As massas ganham destaque com receitas natalinas como o ravióli de damasco com molho gorgonzola e lasanha ao molho quatro queijos, que surpreendem pelo equilíbrio de sabores. Para completar, acompanhamentos como o arroz natalino arroz branco com castanha de caju, uva passa e nozes dá o toque final à refeição, garantindo um jantar memorável.

Para adoçar o Natal, a Padaria Brasileira apresenta uma seleção especial de sobremesas. Tortas de frutas vermelhas, pudins e mousses de chocolate estão entre as opções para encerrar a refeição com chave de ouro. Além disso, os panetones recheados de Frutas Vermelhas e Cinnamon, e o Naked Cake recheado de brigadeiro branco com geleia são perfeitos para presentear, unindo sabor e emoção em cada pedaço.

Os pedidos podem ser feitos diretamente nas unidades da Padaria Brasileira ou pelo site, garantindo praticidade e sabores inigualáveis para as comemorações. As encomendas estão disponíveis até 23 de dezembro, com retirada programada para a véspera do Natal.

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 3262-2207. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30