Pacto de Promoção da Equidade Racial promove Pré-Fórum Pacto das Pretas

No dia 25 de junho, das 16h às 18h, acontecerá o Pré-Fórum Pacto das Pretas – Um pacto para todas as pessoas, com o tema “Um pacto para o futuro: Uma só não basta!”. Vamos discutir o papel vital das mulheres negras no mercado corporativo. O webinar será realizado via Youtube, com inscrição gratuita até o dia 20 de junho, por meio do link.

O evento contará com grandes nomes, como Ednalva Moura, Gerente de Relações Institucionais da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial; Luana Ozemela, Embaixadora do Pacto das Pretas e VP de Impacto do Ifood; Claudia Silva, Gestora Sênior de Operações de Alto Nível na Cisco; Virgínia Brandão, assistente executiva do CEO e CFO da Siemens Mobility; Jadi Davi, Especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e Cultura organizacional no SESI SENAI; Andreza Machado, Diretora de Diversidade e Inclusão na Ambev; Byna Ellitot, Diretora Geral no JP Morgan e Selma Moreira, Vice-presidente de Diversidade, Equidade e Inclusão no JP Morgan.

O pré-fórum é um evento preliminar que antecede o Fórum Pacto das Pretas, programado para o dia 25 de junho de 2024. O foco central é criar um espaço de diálogo e troca de experiências, além de fortalecer as redes de apoio e colaboração de empresas comprometidas com a agenda de diversidade e inclusão e atuam em diversas áreas de atuação. O evento estima atingir a participação de 500 lideranças de grandes empresas.

Serviço:

Pré-Fórum Pacto das Pretas

Data: 25/06

Horário: 16h às 18h

Local: Webinar via Zoom

O evento é gratuito e mediante inscrição.

Sobre o Pacto

O Pacto de Promoção da Equidade Racial é uma iniciativa que implementa um Protocolo ESG Racial para o Brasil, trazendo a questão racial para o centro do debate econômico brasileiro. A associação é formada por 72 empresas signatárias: 99Jobs, ADP, Aegea, Afterverse Games, Alicerce Educação, Ambev, Animale, Arezzo, B3, Bayer, Banco Pan, Banco Fibra, Belgo, Bene, BMG, BNP Paribas, CESAR, CSN, Dasa, Firjan, Galena, Gerdau, GOL, Grupo Fleury, Grupo Soma, Ifood, Jive, Kraft, Movile, Movile Pay, Nesst, Pinheiro Neto, PWC, Senai, Sesi, Super Rico, Suzano, Sympla, Vale, Vivo, Vox, XP, Zoop, BrightMed, Sistema B. Para mais informações acesse o site.