Pacote de medidas econômicas de Lula busca equilibrar contas com cortes de gastos e mudanças fiscais

O governo federal está em vias de anunciar um pacote de medidas que visam à redução das despesas públicas, com o intuito de equilibrar as contas do país. O anúncio oficial dessas medidas está previsto para ocorrer ainda nesta semana, conforme sinalizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Na manhã desta segunda-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com a equipe econômica para discutir os detalhes finais do pacote. A reunião contou com a presença de ministros que compõem a Junta de Execução Orçamentária (JEO), órgão responsável por auxiliar o presidente na tomada de decisões fiscais.

Entre os participantes estavam Rui Costa, ministro da Casa Civil; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Esther Dweck, ministra da Gestão; e Gustavo José de Guimarães e Souza, secretário-executivo do Ministério do Planejamento. Segundo Rui Costa, o presidente já delineou as principais diretrizes para os cortes de gastos.

O conjunto de medidas em discussão busca garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal nos anos vindouros. Essa regra é essencial para controlar o crescimento das despesas governamentais e algumas ações propostas necessitarão da aprovação do Congresso Nacional. Entre as propostas consideradas estão a limitação no aumento do salário mínimo, mudanças nas regras de aposentadoria para militares e ajustes no seguro-desemprego.

Fernando Haddad indicou na semana passada que as minutas das propostas seriam apresentadas ao presidente Lula nesta segunda-feira para viabilizar o anúncio das medidas em breve. Além da reunião matutina com a equipe econômica, Lula também agendou uma segunda rodada de discussões no período da tarde com ministros de outras áreas-chave, como Saúde, Educação e Defesa, para alinhar as ações do governo frente aos desafios fiscais.