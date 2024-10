Pacote “Caldas Lovers” oferece experiência exclusiva para fãs no Caldas Country Festival 2024

O Caldas Country Festival 2024, um dos eventos sertanejos mais aguardados do Brasil, apresenta o pacote “Caldas Lovers” como uma experiência criada especialmente para os fãs mais apaixonados, que desejam viver o festival nos dias 15 e 16 de novembro de forma única e diferenciada. Com um conjunto de benefícios exclusivos, o “Caldas Lovers” promete tornar o evento inesquecível para aqueles que buscam uma imersão total no universo do festival.

O pacote inclui ingressos para os dois dias do evento, garantindo que os “Caldas Lovers” possam aproveitar todas as atrações e momentos emocionantes do festival. Além disso, o pacote oferece hospedagem no hotel oficial do Caldas Country Festival, Lagoa Eco Towers Resort, com atendimento premium que assegura conforto e praticidade para os participantes, desde a chegada até o último show.

Para facilitar a locomoção e garantir que o público possa desfrutar do evento sem preocupações, o “Caldas Lovers” também oferece traslado exclusivo entre o hotel e o local do festival. Com transporte de ida e volta, os fãs poderão focar em aproveitar o evento ao máximo sem preocupação.

Um dos grandes atrativos do pacote é o crachá personalizado com o nome do participante, que permite acesso a benefícios especiais durante o festival. Com ele, os “Caldas Lovers” têm a chance de receber brindes exclusivos da edição 2024 e ainda concorrem a oportunidades únicas, como pulseiras para subir no trio elétrico durante os shows e fotos no camarim dos artistas.

Como outro diferencial, o “Caldas Lovers” traz duas opções que incluem ou não a passagem aérea no Voo Oficial do Caldas Country Festival, operado pela Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul, que pelo segundo ano consecutivo é a companhia aérea do festival. O pacote proporciona uma experiência VIP desde o embarque: durante o voo, os participantes poderão compartilhar o percurso com celebridades e aproveitar ações especiais a bordo, que já antecipam a atmosfera vibrante do festival.

No dia 15 de novembro, o line-up traz shows de Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Guilherme & Santiago, Luiz Claudio & Giuliano, Nattan, Jiraya Uai e Tomate. Já no dia 16, o palco será dominado por Rayane & Rafaela, Jorge & Mateus, Murilo Huff, Edson & Hudson, Ralf e Mari Fernandez com seu projeto “Mari Sem Fim”.

Os pacotes “Caldas Lovers” e outros tipos de ingressos para esta edição especial estão disponíveis para compra através do site Totalacesso.com. Organizado pela Diverti e EXP, o Caldas Country Festival 2024 se aproxima rapidamente de um sold out, com público estimado de mais de 25 mil pessoas por dia.