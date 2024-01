Paço das Artes terá exposição “E o palhaço, quem é!?”, com obras de mais de 40 artistas

No dia 2 de fevereiro, o Paço das Artes inaugura sua mais nova exposição, “E o palhaço, quem é!?”, que fica em cartaz até 31 de março. A mostra, que abre o calendário de 2024 da instituição, tem curadoria de Renato De Cara e reúne obras de mais de 40 artistas. São imagens icônicas de palhaços reproduzidas em fotografias históricas e anônimas, em pinturas de jovens irreverentes e contemporâneos, retrabalhadas como objeto de arte por grandes nomes do campo, questionando valores e empatia.

A partir de uma pesquisa entre novos e consagrados artistas, acervos históricos e contemporâneos, a curadoria do Paço das Artes – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – adapta um antigo refrão da música popular para reunir significativo número imagético alusivo ao tema, em âmbito nacional. A exposição traz trabalhos que transitam entre uma linguagem sarcástica e infantil, incluindo pinturas, fotografias, cartazes, desenhos, objetos e ilustrações de procedências variadas, performances e outras mídias.

“Essas imagens icônicas de palhaços atualizam o tema e questionam a empatia e outros valores. Sendo a figura caricata um elo entre o espetáculo e a vida, enfrentamos e extrapolamos o cotidiano. Tendo o ambiente do circo a ilusão como única realidade, os excessos e incômodos da personagem se reafirmam no contexto do grotesco. O riso tem a vantagem de conectar as pessoas, ao contrário da tensão, que nos afasta e repele.

Artistas

Alex Carrari; Alex Josias; André Arruda; André Bontorim; Binário Armada; Bruno Novaes; Caio Rosa; Charles Cunha; Delfina Reis; Dora Longo Bahia; Douglas de Souza; Erick Martinelli; Felipe Bittencourt; Evandro César; Guy Veloso; Jaca; Jennifer Glass; João Farkas; João Szwec; José Narciso; Juan Esteves; Laura Lima; Leo Sombra; Leonardo Perin; Liana das Neves; Luís Só; Luiz83; Marcelo Cipis; Mari Ra; Nilda Neves; Oswaldo Ruivo; Paula Scavazzini; Rico Lins; Rodrigo Andrade; Suellen Estanislau; Thiago Honório; Uberê Guelé; Ulysses Bôscolo; Véio; Vera Goulart; Vulcanica Pokaropa.

Serviço

Abertura: 2/02, às 17h

Data: de 2/02 a 31/03

Horários: de terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h

Endereço: Paço das Artes – R. Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis

Ingresso: gratuito

Classificação indicativa: 14 anos