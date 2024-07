Paço das Artes inaugura a Temporada de Projetos 2024

O Paço das Artes, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo, recebe, a partir do dia 19 de julho, a 28ª edição da Temporada de Projetos – iniciativa de mais de duas décadas reconhecida por abrir espaço no circuito cultural para jovens artistas brasileiros. Com entrada gratuita, o público poderá conferir um projeto de curadoria e dois projetos artísticos.

Para a edição deste ano, as exposições foram organizadas em duas etapas, proporcionando, assim, uma melhor adequação do espaço arquitetônico para os artistas e projetos contemplados. Nesta primeira parte, que ficará em cartaz até 6 de outubro, o Paço das Artes recebe o projeto curatorial de Cadu Gonçalves e os trabalhos individuais dos artistas Julia Gallo e Dalber de Brito, selecionados pelo júri formado por Renata Felinto, artista, pesquisadora, curadora e professora na URCA/CE; Renato Araújo da Silva, pesquisador, curador e professor na FAU-USP/SP, e Mariano Klautau Filho, artista, pesquisador, curador e professor na UNAMA/PA.

CONFIRA OS TRABALHOS DA 28ª TEMPORADA DE PROJETOS

Fervor, com curadoria de Cadu Gonçalves, apresenta um diálogo conceitual e visual entre as artistas Alice Lara e Paola Ribeiro. Tendo como suportes a pintura, a performance e o vídeo, são postos em confronto a voz e o corpo, em referência à paisagem, na tensão e pulsão dos limites dos recursos naturais a evidenciar poder e consumo.

Aguardente, projeto individual de Julia Gallo, traz figuras fantasmagóricas em recorte de papel e/ou rabiscadas em grandes suportes, evidenciando o aspecto febril da imaginação. A água e os gazes representados sugerem uma atmosfera enebriada para acessar os estados psicológicos da metamorfose humana. Julia teve entrevista e texto crítico escrito por Ana Paula Cohen.

TERRA TERRENO TERREIRO, de Dalber de Brito, fala de organização e disputas territoriais entre fluxos migratórios a partir da simbologia e materialidade dos cupinzeiros mineiros. Sob o domínio do afeto, “ruídos e roídos” interferem nas estruturas comportamentais da história do país, relacionando as colônias edificadas dos cupins e outros materiais deteriorados com as sociedades precarizadas pelo domínio colonial. Dalber tem entrevista e texto crítico elaborado por Jana Janeiro, com colaboração de Débora Rossi Fantini.

Performance artística

Durante a abertura da exposição, às 17h30, as artistas Paola Ribeiro e Alice Lara, que integram o projeto de curadoria Fervor, realizam a performance artística “Eco”. Por meio de uma mesa de mixagem conectada a caixas de som e de um trompete, a ação traz um jogo de respostas sonoras, experimento vocal e estranheza.

Serviço | Temporada de Projetos 2024 #1

Abertura: 19.07, das 17h às 21h

Visitação: 19.07 a 06.10

Horário: terça a sábado, das 11h às 19h; domingos e feriados, das 12h às 18h

Local: Paço das Artes

Rua Albuquerque Lins, 1345 – Higienópolis – São Paulo/SP

Ingresso: gratuito

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Paço das Artes, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O Paço das Artes tem patrocínio institucional da Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional da Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Telium. O apoio operacional é da Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, illycaffè, Sorvetes Los Los, Busca Vida e NaNaYa Food Store.