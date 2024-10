Pacientes em reabilitação pulmonar da FMABC participam de “Pebolim Humano”

Cerca de 30 pacientes do Serviço de Reabilitação Pulmonar do Centro Universitário FMABC tiveram nesta quarta-feira (30) a oportunidade de combater o sedentarismo com descontração e harmonia. Tudo por conta do “Pebolim Humano” atividade física supervisionada pelos profissionais do serviço e que conquistou o gosto dos participantes.

A ação simula um jogo de pebolim, com os jogadores se apoiando em barras e fazendo deslocamentos laterais enquanto tentam marcar gols no oponente. A atividade costuma durar cerca de uma hora e meia, e as partidas do campeonato foram realizadas em dois tempos de cinco minutos cada, com um intervalo de aproximadamente 15 minutos para descanso.

O Pebolim Humano reuniu pessoas com média de idade acima dos 50 anos, que possuem dificuldades para realização de atividades físicas no dia a dia por conta de doenças como bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma, DPOC e outras patologias pulmonares. O torneio foi marcado por muita diversão e integração entre os jogadores e a equipe de profissionais do Centro Universitário.

A atividade é realizada periodicamente, e vem sendo organizada na FMABC desde 2015. O jogo foi desenvolvido a partir da sugestão de um dos usuários do serviço. “Esse paciente provavelmente pensou que não iríamos seguir com a ideia, mas demos continuidade”, explica Selma Denis Squassoni, responsável pelo serviço de Reabilitação Pulmonar.

“Não é apenas um exercício, mas também uma terapia. São pessoas que precisam de um esforço maior pra concluir atividades rotineiras, como subir escadas ou caminhar, mas que em uma atividade planejada nessas condições conseguem se manter ativos e ter momentos de diversão”, conclui a fisioterapeuta.