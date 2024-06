Pacientes do CAPS de Ribeirão Pires participam da 23° Edição da Copa Inclusão 

Usuários e profissionais do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Ribeirão Pires participam da 23° Copa Inclusão, que acontece no SESC Itaquera, em São Paulo, no dia 26 de junho. Cerca de 30 pacientes da unidade adulto e AD estão inscritos no evento tradicional que reúne diversos serviços de saúde mental do Estado de São Paulo. Com partidas uma vez por mês, a equipe de Ribeirão Pires participa da modalidade de futsal.

A Copa da Inclusão é uma das propostas do cuidado em liberdade, princípio da Reforma Psiquiátrica, que versa sobre a necessidade e importância da integração dos pacientes acometidos por transtorno psiquiátrico na sociedade.

O psicólogo do CAPS Adulto de Ribeirão Pires, Mathias Gabriel Quirino, destaca os benefícios que a prática leva aos pacientes. “A Copa Inclusão favorece na integração dos pacientes à sociedade, promoção do entretenimento ajudando no bem-estar que é um dos pilares do cuidado à saúde mental”, disse o profissional.

O torneio é realizado pela ONG Sã Consciência, há mais de 20 anos, com a proposta de unir trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental para uma construção coletiva de um cuidado extramuros