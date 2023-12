Pacientes de reabilitação pulmonar da FMABC celebram 2023 com apresentação de coral 

Os usuários do serviço de Reabilitação Pulmonar do Centro Universitário FMABC realizaram nesta sexta (15) sua confraternização de final de ano, que ficou marcada pela apresentação do coral composto pelos pacientes. A atividade reuniu cerca de 40 pessoas, incluindo os profissionais do Centro universitário, membros do serviço e amigos e familiares que compareceram para prestigiar o evento.

A apresentação contou com três músicas, “Gostava Tanto de Você”, “Epitáfio” e “Sinônimo”. As canções foram escolhidas pelos próprios integrantes, que vieram se preparando para cantá-las para o público nos últimos dois meses. O coral contou ainda com o apoio e a participação do músico Edinho Ramalho, que faz tributo oficial ao cantor e compositor Zé Ramalho.

O coral é uma tradição dos pacientes que fazem parte da Reabilitação Pulmonar desde 2012. Além da apresentação musical, a celebração contou ainda com a exibição de uma retrospectiva em vídeo, apresentando as atividades realizadas pelos integrantes durante o ano de 2023, incluindo o “Pebolim Humano”, outra ação tradicional organizada pelo serviço.

Segundo Juliana Oliveira, terapeuta ocupacional do serviço, além da confraternização o foco do coral é trazer mais uma forma de manter os pacientes em atividade. “É um incentivo ao lazer e à participação social. A música é uma ferramenta cognitiva, exercita a memória, e o canto permite que eles superem suas dificuldades respiratórias”, explica.

A fisioterapeuta Selma Squassoni, coordenadora do centro de Reabilitação Pulmonar, enfatiza que o esforço coletivo auxilia os pacientes em sua recuperação e qualidade de vida. “Quando realizamos esse tipo de atividade conseguimos integrar as famílias dos pacientes no serviço, e mostrar que a recuperação vai além dos muros da faculdade. Apresentamos atividades que eles podem fazer tanto aqui como em suas casas”, comenta.

O Serviço

Vinculado à disciplina de Pneumologia do Centro universitário FMABC, o Centro de Reabilitação Pulmonar é destinado principalmente a adultos e idosos portadores de doenças como bronquite crônica, enfisema pulmonar, DPOC, asma e outras patologias pulmonares.

A maioria dos participantes tem mais de 50 anos e apresenta sintomas como cansaço, fraqueza muscular, sedentarismo e falta de ar. Com trabalho contínuo de reabilitação, a melhora da força muscular chega a 30%, assim como a qualidade de vida e a independência. Os pacientes aprendem a respirar melhor, praticam exercícios e passam a desenvolver atividades diárias com mais disposição e facilidade.