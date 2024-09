Pacaembu volta a receber futebol neste sábado (21), após mais de três anos

O estádio do Pacaembu, agora Mercado Livre Arena, deve receber uma partida de futebol neste sábado (21), após mais de três anos em obras. As finais masculina e feminina da Taça das Favelas estão agendadas para o local, na região central de São Paulo.

É o primeiro teste do novo gramado sintético e da nova arquibancada —para 25 mil pessoas em eventos esportivos e 40 mil em shows— instalados pela Allegra Pacaembu, concessionária responsável pelo espaço até 2054.

Para este sábado, porém, apenas 12 mil espectadores serão aceitos. A entrada é gratuita, e os portões serão abertos ao meio-dia.

As mulheres serão as primeiras a entrar em campo, às 14h. Seleção Tiradentes, da zona leste da capital, e Favela São Rafael, de Guarulhos, disputam o troféu Alaíde Maria da Conceição.

No masculino, a Favela Erundina, da zona sul, enfrentará o Jardim Santo André, da zona leste, pelo troféu Nivaldo Barreto, a partir das 15h50.

A ideia da Allegra é utilizar a Taça como um ensaio básico de uma operação de jogo. O setor norte da arquibancada estará fechado e lanchonetes não funcionarão com toda sua capacidade, mas haverá ambulantes.

O Pacaembu começou a ser reformado em junho de 2021, e desde então a relação entre a concessionária e a Prefeitura de São Paulo tem momentos de tensão.

Os conflitos começaram em 2022, quando a prefeitura anunciou que não entregaria a praça Charles Miller para a empresa. Na ocasião, a Allegra pedia compensações por um prejuízo que estimou em R$ 22 milhões, provocado por três fatores: impossibilidade de realizar eventos durante a pandemia; erros no cálculo do tamanho do terreno; e atrasos na emissão de licenças, autorizações e alvarás.

Em resposta, a gestão Ricardo Nunes (MDB) argumentou que a pandemia não deveria justificar um reequilíbrio do contrato e afirmou que a Allegra teve receita com a operação do estádio durante os anos de reforma. A prefeitura disse também que a responsabilidade pelos estudos no terreno é da concessionária.

Em janeiro deste ano, o estádio sediaria a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, mas o evento foi cancelado nove dias antes da data marcada.

“A decisão foi tomada após criteriosa análise de todos os envolvidos, prezando prioritariamente pela segurança e conforto de clubes e torcedores”, dizia nota divulgada pela Allegra na ocasião. O comunicado trazia ainda a promessa de que o estádio estaria pronto para receber o torneio em 2025.

Depois do fracasso da Copinha —com seu jogo derradeiro realizado na NeoQuímica Arena, casa do Corinthians—, o evento que sinalizaria o retorno do público ao Pacaembu seria um show de Roberto Carlos, previsto para abril. A expectativa, contudo, foi mais uma vez frustrada.

O cancelamento foi divulgado horas antes do show, após uma vistoria do Corpo de Bombeiros determinar que o local não era seguro para receber o evento. A concessionária discordou da determinação.

FINAIS DA TAÇA DAS FAVELAS

Onde: Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller, s/n, São Paulo

Quando: Sábado, 21 de setembro, a partir das 12h

Quanto: Entrada gratuita, com 12 mil lugares