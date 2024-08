PAC Mobilidade Urbana vai destinar R$ 64,7 milhões para Diadema

A Prefeitura de Diadema vai receber R$ 64,7 milhões, oriundos do Orçamento Geral da União, para obras de mobilidade urbana na cidade. Foram contemplados com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade Urbana os projetos de melhorias no sistema de transporte público coletivo, com implantação de trechos em faixa exclusiva para ônibus e trechos em faixa compartilhada na Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim e na Rua Antônio Dias Adorno, entre a Vila Nogueira e o Casa Grande, e a construção de um viaduto por cima da Rodovia dos Imigrantes.

As obras fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana, sancionado pela Lei 4.150/2021, que definiu as ações e as obras para os próximos dez anos. Além dos projetos que foram contemplados pelo PAC Mobilidade Urbana, o Plano prevê um segundo viaduto sobre a rodovia. Um dos viadutos vai ligar a avenida Sete de Setembro, na Vila Santa Dirce, à avenida Roberto Gordon, na Vila Nogueira. O outro fará a ligação entre os bairros Serraria e Casa Grande, perto da estátua de Nossa Senhora das Graças, unificando os dois lados da Avenida Ruyce Ferraz Alvim, que é literalmente cortada pela Rodovia dos Imigrantes.

O projeto de construção da Rodovia dos Imigrantes, que foi inaugurada no final da década de 1970, já previa os dois viadutos, como forma de amenizar o impacto na mobilidade da cidade causado pela rodovia. No entanto, as estruturas nunca chegaram a ser construídas. Discutidos em algumas ocasiões ao longo dos anos, essa demanda finalmente começa a sair do papel.

Mais recursos

Desde que o presidente Lula assumiu, em janeiro de 2023, o governo federal já destinou para Diadema mais de R$ 700 milhões em investimentos. Repasses para construção do Novo Hospital Municipal, custeio dos equipamentos de saúde, urbanização por meio do programa Periferia Viva e para a construção do primeiro CEU de Diadema – Quarteirão da Educação, entre outros investimentos.