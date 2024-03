PAC contempla construção do segundo Quarteirão da Educação em Diadema

O Governo Federal publicou nesta sexta-feira (8) o detalhamento das obras contempladas na primeira fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, anunciadas na quinta-feira pelo presidente Lula, e garantiu apoio federal à construção do segundo Quarteirão da Educaçao, o CEU de Diadema, no Jardim União.

A transformação da Emeb Professora Fabíola de Lima Goyano, na região Sul da cidade, em um Quarteirão da Educação foi pleiteada pela administração do prefeito José de Filippi Jr no registro de apoio do Novo PAC.

Além do suporte à construção do segundo CEU de Diadema na Emeb Fabíola, o Governo Federal assegurou recursos para erguer um centro esportivo no Inamar e uma creche no Centro.

“O apoio do Governo Lula aos municípios tem sido essencial. O Quarteirão da Educação, o CEU de Diadema, na região Sul terá um potencial enorme de transformar vidas para a comunidade do Jardim União, Inamar e Eldorado”, pontuou o prefeito Filippi.

O primeiro Quarteirão da Educação está em construção no Jardim Marilene, na região do Promissão, a mais populosa da cidade. O equipamento terá quadra poliesportiva, piscina aquecida, cineteatro, salas de ginástica, biblioteca, além de ser escola de ensino fundamental, infantil e creche. Tudo isso na periferia do município. A expectativa é entregar o Quarteirão da Educação neste ano.