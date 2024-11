Pablo pode voltar ao Flamengo após breve passagem brilho pelo Botafogo

O zagueiro Pablo, ao que tudo indica, está prestes a encerrar sua breve passagem pelo Botafogo. A informação foi divulgada pela “Rádio Tupi” e revela que o defensor, que se viu como última opção no elenco alvinegro, deve retornar ao Flamengo, clube com o qual mantém vínculo contratual até o final de 2025. Contratado por empréstimo no início da temporada após o Campeonato Estadual, Pablo foi pouco aproveitado pelo técnico Artur Jorge devido a recorrentes lesões.

Em abril, durante a expressiva vitória do Botafogo sobre o Juventude por 5 a 1 no Estádio Nilton Santos, válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Pablo entrou em campo e atuou por apenas 28 minutos antes de se lesionar. Desde então, ele não conseguiu se recuperar plenamente para integrar a equipe em jogos subsequentes.

Carreira

Com 33 anos, Pablo continua treinando com o grupo alvinegro, porém sem figurar entre os relacionados para as partidas. Diante disso e avaliando o custo-benefício da permanência do jogador, o Botafogo optou por não renovar o empréstimo ou adquirir seus direitos em definitivo. Assim, os próximos passos indicam seu retorno ao Flamengo.

Oriundo das categorias de base do Ceará, Pablo possui uma carreira extensa e diversificada, com passagens por clubes como Grêmio, Avaí, Ponte Preta, Bordeaux (FRA), Corinthians e Lokomotiv Moscou (RUS). No Corinthians, conquistou o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista em 2017. Já no Flamengo, colecionou títulos importantes como a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022, além do Campeonato Carioca de 2024.