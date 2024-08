Pablo Marçal responde a Bolsonaro e diz que não irá retroceder

Após ter sido chamado de mentiroso pelo ex-presidente, Pablo Marçal respondeu a Jair Bolsonaro nesta terça-feira (20) e disse que não irá retroceder em sua campanha à Prefeitura de São Paulo. “Me perdoe”, disse o autodenominado ex-coach em vídeo divulgado em suas redes sociais.

“Meu respeito a você mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem pra vagabundo de Boulos nem pro banana do Nunes que é um comunista com seu secretariado nojento. Me desculpe”, afirmou.

“Eu não vou me retroceder. Me perdoe”, disse depois o influenciador e empresário.

Neste final de semana, depois da crise entre o bolsonarismo e Ricardo Nunes (MDB), o ex-presidente afirmou à CNN que o candidato Marçal é mentiroso e deu uma série de declarações em que se realinha com a campanha emedebista e reitera o apoio à reeleição do prefeito.

No sábado (17), Bolsonaro afirmou à CNN que é mentira a declaração de Marçal de que nunca foi pedir apoio ao ex-presidente. Em junho, os dois estiveram juntos em Brasília, mas o influenciador deixou o encontro afirmando que não chegou a pedir apoio, apenas conselhos -versão que o ex-presidente rebateu.

Também no fim de semana, segundo a colunista Raquel Landim, do UOL, Bolsonaro enviou um vídeo a sua lista de transmissão no WhatsApp em que critica Marçal.

“Certas coisas você não precisa experimentar para saber que é um produto estragado. Meu candidato em São Paulo é Ricardo Nunes”, diz a mensagem. Ele também compartilhou um vídeo em que Marçal afirma que Bolsonaro e Lula (PT) são “farinha do mesmo saco”.

Nesta segunda-feira (19), o candidato a vice de Nunes, Ricardo Mello Araújo (PL), que foi indicado por Bolsonaro para a chapa, publicou um vídeo em suas redes sociais em que o ex-presidente também declara apoio a Nunes “para que não haja dúvida”.

As declarações marcam uma mudança de tom do ex-presidente, que havia elogiado Marçal na quinta-feira (15) e deixado explícita a sua contrariedade com Nunes, apesar do compromisso partidário de apoiá-lo.

Em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal, Bolsonaro havia elogiado o que chamou de “figura nova do Pablo Marçal”. “Fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte.”

Ele disse ainda que Nunes não é seu “candidato dos sonhos”, mas que assumiu o compromisso de ajudá-lo.