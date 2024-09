Pablo Marçal (PRTB) participa do Ciclo de Debates ACSP

Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, será o próximo sabatinado do tradicional Ciclo de Debates ACSP. O evento ocorrerá na quinta-feira (12), às 10h, na Associação Comercial de São Paulo. Na oportunidade, representantes da entidade conhecerão as propostas do postulante ao executivo paulistano, além de fazer suas perguntas sobre temas de interesse da cidade.

Perfil do candidato – Pablo Marçal, 37 anos, é um multi-empreendedor de sucesso, conhecido por sua versatilidade e compromisso com a inovação e o desenvolvimento social. É cristão, casado com Carol Marçal e pai de Lorenzo, Benjamin, Miguel e Isabela. Marçal é triatleta e equilibra sua vida pessoal com uma carreira multifacetada. Atua como CVO (Chief Visionary Officer) de um conglomerado multibilionário, abrangendo 19 setores de atuação, como imobiliário, digital, educacional, seguros, automotivo, aviação, tecnologia, hotelaria, entre outros, formando um dos maiores ecossistemas empresariais da América Latina.

Escreveu mais de 61 livros, muitas deles best-sellers, e impactou mais de 1,5 milhão de alunos através de suas mentorias e cursos online. Seu trabalho educacional foca em despertar a identidade pessoal e clarificar o propósito de vida de seus seguidores e mentorados. Além disso, Marçal é filantropo, atuando fortemente em ações sociais e edificação de cidade na África, desde 2019, e teve participação expressiva no resgate e apoio aos sobreviventes na tragédia do Rio Grande do Sul. Atualmente, enfrenta o desafio de transformar a mentalidade do povo brasileiro em todas as esferas da sociedade. Com esse objetivo, Marçal é pré-candidato a prefeito de São Paulo, buscando levar sua visão de inovação e liderança para a gestão pública da maior cidade do hemisfério sul.