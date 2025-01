Pablo Marçal diz que disputará a Presidência em 2026, mas Justiça Eleitoral é obstáculo

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) anunciou que pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. Para isso, porém, precisa se livrar das ações das quais é alvo na Justiça Eleitoral e que podem torná-lo inelegível.

Em nota divulgada por sua assessoria, Marçal disse: “Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico“, afirmou Marçal.

Ainda de acordo com a assessoria, o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) passará a se chamar “Brasileiro“.

Na Justiça Eleitoral, há ações contra o autodenominado ex-coach por cortes de vídeo nas redes sociais, captação de recursos, venda de apoio e até participação no 7 de Setembro.

Um processo a respeito de desconto em cursos do empresário e outro sobre doações de pessoas com perfis socioeconômicos incompatíveis com os valores doados foram arquivados, mas os demais casos continuam pendentes de julgamento.

Algumas das ações, contudo, já tiveram julgado o pedido liminar (de antecipação dos efeitos da decisão). A principal delas, apresentada pelo PSB de Tabata Amaral, adversária de Marçal nas eleições, resultou na suspensão dos perfis do então candidato na campanha.

A divulgação pelo influenciador de laudo falso contra Boulos na tentativa de associá-lo ao uso de drogas às vésperas do primeiro turno não é objeto de nenhuma aije em particular, mas a Polícia Federal já indiciou Marçal pelo episódio.

Diferentemente de outras classes processuais, em que se observa uma atuação mais célere da Justiça Eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral tem um rito mais lento em razão da fase de instrução e pode demorar meses até ser julgada. Não há prazo para a apreciação.