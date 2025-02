Pablo Maia, do São Paulo, passa por cirurgia, mas clube não divulga tempo de recuperação

O volante Pablo Maia, jogador do São Paulo, enfrentou um revés significativo em sua carreira ao sofrer uma lesão no tornozelo direito durante a partida contra o São Bernardo, realizada no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Na quarta-feira (26), o atleta foi submetido a uma cirurgia ligamentar no Hospital Albert Einstein.

A contusão ocorreu ainda no primeiro tempo da partida, levando Maia a deixar o campo visivelmente abalado. Embora o clube não tenha divulgado um prazo específico para a recuperação, é certo que o jogador ficará afastado não apenas da reta final do Campeonato Paulista, mas também de grande parte do primeiro semestre de 2025.

O volante, que vinha se destacando como titular sob a direção do técnico Zubeldía, agora iniciará um período de repouso seguido de fisioterapia no REFFIS Plus, programada para começar na próxima segunda-feira.

A ausência de Pablo Maia abre espaço para que Zubeldía considere alternativas como Marco Antônio ou Bobadilla para compor a equipe. O próximo desafio do São Paulo será contra o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão, marcada para a próxima segunda-feira (03) no Estádio do Morumbi.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Maia enfrenta dificuldades devido a lesões; em 2024, ele já havia perdido quase toda a temporada por conta de uma contusão grave. A torcida e os dirigentes esperam uma rápida recuperação para que o volante retorne aos gramados o mais breve possível.