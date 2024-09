Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult participam do show de Karol G no Rock in Rio

Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult foram convidadas a fazer uma participação especial no show da Karol G no palco Mundo, o principal do Rock in Rio, na noite desta sexta-feira (20). O trio fez sucesso com “Alibi”, hit que tem feito sucesso e escalado para o top mundial das principais plataformas de streaming.

Outra homenagem a artistas brasileiros feito pela colombiana foi quando ela cantou “Tá OK”, de Dennis e Kevin O Chris, rebolando enquanto dizia “tira a camisa”.