Pabllo Vittar lança “Ai Que Calor” com Duda Beat

Pabllo Vittar lança nesta terça-feira, 05, a última faixa bloqueada do projeto “Batidão Tropical Vol.2”. A música “Ai Que Calor”, feat com a cantora Duda Beat, é uma das parcerias mais esperadas pelos fãs das artistas. A faixa inédita chega às plataformas de streaming musical acompanhada de um visualizer.

“O Batidão Tropical é um projeto muito importante para mim, ele mostra as minhas raízes e a minha essência. Lançar a última faixa bloqueada do álbum neste momento é muito especial, por se tratar de uma música com a Duda e ser também um aquecimento para o verão. Pensamos nessa canção juntas e há muito tempo queríamos fazer uma parceria. É um som alto astral e já dá um gostinho para os fãs do que eles podem esperar para a temporada mais quente do ano”, conta Pabllo.

Duda Beat destaca que está empolgada com o lançamento e a música atende um antigo pedido dos fãs das duas cantoras. “Essa é uma parceria muito aguardada pelos nossos fãs. Há quase três anos manifestamos o desejo de colaborar uma com a outra, e finalmente essa parceria linda vai acontecer. É uma música envolvente, com a cara do verão. A Pabllo foi uma das primeiras artistas a me notar; lembro que, quando a vi postar e repostar ouvindo ‘Sinto Muito’, fiquei muito emocionada. Poder dizer hoje que ela é minha amiga é uma alegria enorme para mim. Espero que todos gostem e dancem muito ao som de ‘Ai Que Calor’!”, afirma a artista.

Lançado em abril deste ano, o Batidão Tropical Vol. 2 é considerado um dos projetos mais importantes da carreira de Pabllo. Com ela, a artista bateu seu próprio recorde no Spotify com mais de 4,7 milhões de reproduções em 24h de lançamento. Cinco músicas entraram no TOP 50 e todas as faixas do projeto entraram na lista das mais ouvidas da plataforma. “São Amores”, um dos singles do álbum, virou hit internacional e viral nas redes sociais. A música entrou no #8 no TOP 10 Songs Of The Summer do TikTok na Espanha. A faixa também entrou no TOP 10 em países como os Estados Unidos, Colômbia, México, Peru e Argentina. Atualmente, o Batidão Tropical Vol. 2 já conta com mais de 100 milhões de streams somente no Spotify.

Ficha Técnica (música)

Composição: Gorky, Zebu, Maffalda, Pabllo Vittar, Pablo Bispo, Ruxell, Duda Beat, Number Teddie, Bibi, Tomás Tróia e Lux

Performer: Pabllo Vittar e Duda Beat

Teclado: Gorky

Bateria: Maffalda

Baixo: Tomás Tróia

Sintetizadores: Ruxell

Guitarra: Pablo Bispo e Zebu

Sanfona: William Santos

Efeitos eletrônicos: Rafael Fadul

Produção: Gorky, Maffalda, Zebu, Ruxell, Pablo Bispo, Lux & Tróia

Ficha Técnica (visualizer)

Produção: Mataderos

Empresários: Leocádio Rezende, Rodrigo Gorky, Yan Hayashi

Produtoras: Aline Moreira e Luanna Leonis

Direção de movimento: Jessi Muller

Direção: Dr1nho

Assis. direção: Sasá

Assis. Prod 1.: Fiakra

Assis. Prod 2.: Alef Valêncio

Assis. Prod 3.: Luan Azevedo

Assis. Prod 4.: Mary Benevides

Hairstyling: Thereza Brown

Lace: Sydney Salles

Styling: Vitor Ferreira

Produção de moda: Lincon Catto e Jhone Ferreira

Costureira: Camila Santos e Laurentina Rosa

Look: Leo di Borges

Brincos: Kokio Sp

Montagem: Fiakra

3D e VFX: Dr1nho

Roteiro: Dr1nho e Fiakra

Assis. 3D: Filipe Ximenes