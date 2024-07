Pabllo Vittar é a primeira drag queen a alcançar o top 50 global do Spotify

A cantora Pabllo Vittar acaba de entrar para a história da música mundial ao conquistar uma posição no Top 50 Global do Spotify, tornando-se a primeira drag queen a alcançar esse feito.

A música “Alibi”, interpretada pela cantora iraniana Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult foi lançada no dia 28 de junho e logo virou uma das mais executadas em todas as paradas globais. Com mais de 20 milhões de streams, o hit atingiu a posição #47 no Spotify Global nesta quarta-feira (10).

Pabllo acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma musical e tem quase 13 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical Vol. 2” com regravações que foram sucesso nos estados do Norte e do Nordeste nos últimos anos, a exemplo do que já havia sido feito no primeiro volume do “Batidão Tropical”, lançado em junho de 2021. São canções eternizadas por nomes como as bandas Magníficos, Calypso, de Joelma, Magníficos e Forró do Muído, de Simone Mendes e Simaria.