PA quer deixar Brasil para focar no esporte

Nas Olimpíadas de 2021, Paulo André colocou o Brasil na semifinal dos 100m, o que não acontecia desde 2004, em Atenas. Três anos (e uma vida nova) depois, o velocista tentou repetir o desempenho, mas não deu certo. Depois da eliminação neste sábado, o brasileiro expôs seu desejo de voltar a focar 100% no esporte e deixar a vida de celebridade — que adquiriu durante a participação no BBB22 — de lado.

“Eu tive uma oportunidade, abracei e não me arrependo nem um segundo. Depois, eu batalhei muito para estar aqui. Não foi por conta da visibilidade que eu alcancei, não foi por conta da estrutura que eu consegui montar, no quesito financeiro mesmo, não comprei nada, eu conquistei isso aqui com muito suor. Tive menos tempo que os demais, mas conquistei isso aqui”, disse o atleta.

” Agora que essa onda [de agenda de trabalhos fora do esporte] está um pouco menor, eu tenho uma outra opção, que é largar tudo e focar 300%, abdicar mesmo… Já recuso [convites], mas recusar 100% das coisas para estar 100% no esporte. E aí essa é uma decisão minha”, completou Paulo André.

Para alcançar o objetivo de se afastar da vida de celebridade para se dedicar predominantemente ao esporte, Paulo André pretende deixar o Brasil. O velocista ainda estuda qual a melhor forma de realizar o desejo, até porque ele tem um filho que vive em terras brasileiras. “Eu falei sobre as escolhas, e essa é uma escolha que eu vou fazer: me mudar para outro país, de estar em outro continente, sair mesmo de todos os holofotes e ficar 100% focado no esporte, essa é uma decisão, já que está 99% para acontecer”

Paulo André disputou a quinta série das eliminatórias dos 100m e terminou na última posição. O brasileiro não recuperou totalmente seu condicionamento físico após a lesão sofrida no Troféu Brasil de Atletismo, em junho, e correu apenas em 10s46, longe da sua melhor marca: 10s03.

‘BBB influenciou. Não vou ser hipócrita’

Logo depois das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, Paulo André foi convidado a participar da 22ª edição do BBB. Ele aceitou, não se arrepende, mas tem consciência de que tudo o que aconteceu em sua vida graças à passagem pelo reality influenciou em seu ciclo olímpico rumo à Paris, mais curto por causa da pandemia de Covid-19.

“Não vou ser hipócrita e dizer que isso não influenciou. Acho que para ser atleta, chegar aqui e brigar por medalha — tirando a minha lesão — algum lado tem que ser sacrificado. Eu optei por não ser sacrificado e está tudo bem. Essa foi a minha escolha. Não me arrependo”, disse André.

Momento mais difícil da carreira

No fim de junho, Paulo André disputou o Troféu Brasil de Atletismo para carimbar de vez sua ida às Olimpíadas de Paris, mas sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Ao UOL, o atleta afirmou que esse foi a situação mais difícil que enfrentou em toda sua carreira.

“Foi o momento mais difícil da minha carreira, não só fisicamente. Eu sei o que é passar por lesões, mas mentalmente essa foi muito complicada. Pensei algumas vezes: ‘Vou passar por isso de novo’. Queria chutar o balde. Foi uma das primeiras vezes que eu pensei: ‘não sei se vai dar'”, continuou o atleta.

“O meu técnico, que é o meu pai, hoje eu agradeço muito a ele por não ter tirado o pé em nenhum momento, acreditado até o final. Acho que mentalmente foi o maior desafio. Então até eu estou admirado, estou me auto-admirando nesse quesito, porque foi difícil trabalhar o quesito mental para estar aqui hoje“, Paulo André finalizou.