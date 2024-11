P. Diddy passará Ação de Graças atrás das grades com banquete especial

O Dia de Ação de Graças é tradicionalmente um momento de celebração, reunindo familiares e amigos em torno de um banquete especial. No entanto, para o rapper P. Diddy, este feriado será celebrado de maneira diferente este ano. Desde sua detenção no Centro Metropolitano de Detenção do Brooklyn, Nova York, em setembro, P. Diddy enfrenta acusações graves que ele nega veementemente. Seu julgamento está previsto para maio de 2025.

Mesmo encarcerado, o rapper não estará completamente privado das tradições do Dia de Ação de Graças. De acordo com a revista People, o menu na prisão incluirá elementos clássicos da festividade. O dia começará com frutas, cereais e doces. O almoço oferecerá pratos como purê de batata, vegetais mistos, molho de cranberry e pãezinhos, com opções de peru assado ou tofu picante. Para sobremesa, uma seleção de tortas variadas estará disponível. O jantar será mais simples, com sanduíches de manteiga de amendoim e geleia, batata frita, pão integral e frutas.

Apesar do cardápio especial para a ocasião, o advogado de P. Diddy expressou ao Page Six que seu cliente não está satisfeito com a comida oferecida na cadeia, descrevendo-a como um dos aspectos mais difíceis da detenção.

A situação do rapper ilustra um contraste entre as celebrações típicas do Dia de Ação de Graças e a realidade enfrentada por aqueles que estão privados de liberdade. Enquanto aguarda seu julgamento, P. Diddy vive uma experiência que reflete os desafios do sistema carcerário dos Estados Unidos. Esta circunstância lança luz sobre as condições enfrentadas por muitos presos e levanta questões sobre direitos humanos e dignidade dentro das prisões americanas.