Ozempic mostra eficácia na redução do consumo de álcool

Um novo estudo, financiado pelo governo dos Estados Unidos, revela que medicamentos utilizados no tratamento da obesidade, como o Ozempic, podem ter um efeito positivo na redução do consumo de álcool. A pesquisa, que foi publicada na revista JAMA Psychiatry, reforça a hipótese de que tais fármacos podem atuar não apenas no controle das compulsões alimentares, mas também nas relacionadas ao tabagismo e ao uso de outras substâncias.

Estudo avaliou uso de semaglutida em adultos com transtorno por álcool

A investigação contou com a participação de 48 adultos, todos apresentando sintomas de transtorno por uso de álcool, como a dificuldade em controlar a ingestão. Importante ressaltar que os participantes não estavam em tratamento para o problema durante a pesquisa. No início do estudo, eles foram incentivados a consumir suas bebidas alcoólicas preferidas em um ambiente controlado, sem restrições. Posteriormente, os voluntários foram divididos em dois grupos: metade recebeu injeções semanais de semaglutida — o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy — enquanto o outro grupo recebeu um placebo.

Durante um período de nove semanas, os participantes monitoraram seu consumo e desejo por bebidas alcoólicas. Ao final do estudo, observou-se que aqueles que receberam semaglutida apresentaram uma redução significativa em seu consumo: cerca de 40% deles não relataram episódios de consumo excessivo, em contraste com apenas 20% do grupo placebo. Além disso, durante um segundo teste realizado no laboratório, os participantes sob medicação consumiram em média metade da quantidade de álcool ingerida pelos membros do grupo controle.

Medicamento pode ser alternativa para dependências, mas requer mais estudos

A semaglutida é classificada como um agonista do receptor GLP-1, imitando hormônios que regulam o apetite e a saciedade. Pesquisadores estão explorando também a utilização desse tipo de medicamento em fumantes e indivíduos dependentes de opioides e cocaína.

Embora os resultados sejam promissores, os cientistas ressaltam a necessidade de mais pesquisas para garantir a segurança do uso da semaglutida em pessoas que não têm o objetivo de perder peso. Atualmente, existem três medicamentos já aprovados especificamente para o tratamento do transtorno por uso de álcool. Especialistas recomendam que pacientes interessados em reduzir seu consumo alcoólico consultem um médico para discutir as opções disponíveis e adequadas para cada caso.