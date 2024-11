Ovos fritos gigantes “invadem” Curitiba em protesto contra o aquecimento global

Nas últimas horas, os curitibanos foram surpreendidos por uma instalação artística bem curiosa e misteriosa. A “Eggcident”, do renomado artista holandês Henk Hofstra, chegou ao centro de Curitiba como parte das intervenções artísticas da Virada Sustentável. Exposta na Praça Generoso Marques, uma das mais tradicionais da capital paranaense, a obra traz a imagem impactante de ovos fritos gigantes, criando uma provocação visual que chama a atenção para a gravidade das mudanças climáticas e o aquecimento global.

Hofstra, conhecido por suas intervenções em locais públicos ao redor do mundo, busca dialogar com o público através de obras. Muitas de suas criações são respostas diretas a questões sociais, e “Eggcident” não é diferente. Inspirada na ideia de que a vida começa com um ovo e que a falta de respeito por ela pode levar a um fim drástico, a instalação utiliza a metáfora de ovos quebrados para alertar sobre os perigos do aumento das temperaturas globais.

“Uma das coisas mais importantes da vida é o começo. Quase toda a vida começa com um ovo. Quando não tivermos respeito pela vida, o mundo terminará como um grande ovo quebrado, estalado e pronto para ser frito”, explica o artista em seu manifesto. A obra, com seu caráter provocativo, foi exibida em outros locais antes de chegar a Curitiba, e tem o objetivo de fazer o público refletir sobre a necessidade de ações mais contundentes em prol do meio ambiente.

A instalação faz parte de uma série de projetos em que Hofstra transforma espaços comuns em cenários de reflexão. Seus trabalhos anteriores, que incluem desde ruas pintadas de azul em alusão a um rio desaparecido até enormes esculturas de frutas e vegetais, sempre trouxeram um componente de crítica social e busca por conscientização. Com “Eggcident”, Curitiba ganha um novo espaço para o debate ambiental e uma forma lúdica de relembrar que o aquecimento global é um problema urgente. A obra permanecerá exposta durante toda a programação da Virada Sustentável, convidando moradores e visitantes a repensar suas atitudes em relação ao planeta.

A Virada Sustentável, que ocorre até o próximo domingo, dia 17 de novembro, é uma iniciativa que visa sensibilizar a população sobre as questões ambientais de maneira criativa e acessível. Durante esse período, Curitiba se transforma em um palco de intervenções artísticas, shows, palestras e outras atividades que estimulam a conscientização sobre sustentabilidade. A instalação “Eggcident” é uma das várias ações da programação, que busca unir arte e reflexão para engajar o público em práticas de cuidado com o planeta.

A Virada Sustentável em Curitiba é apresentada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e Volvo do Brasil, com realização do Ministério da Cultura, Governo Federal – União e Reconstrução. As atividades oficiais acontecem entre os dias 11 e 17 de novembro. Para mais informações sobre a programação, locais das ações e atrações, acesse o site: www.viradasustentavel.org.br ou o perfil oficial no Instagram: @viradasustentavelcuritiba.