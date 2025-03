Ouvidoria de Santo André recebe prêmio Ouvidorias Brasil 2024

A Ouvidoria de Santo André recebeu na noite desta quinta-feira (20) o Prêmio Ouvidorias Brasil 2024, em solenidade realizada na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) de São Paulo. Na ocasião, a instituição andreense se destacou sendo a única ouvidoria pública municipal a ser premiada nessa edição do evento, pelo seu modelo único de escolha do ouvidor e por promover a escuta ativa solucionando as demandas com eficiência, fortalecendo assim a confiança junto ao munícipe.

“Esse é o primeiro prêmio recebido pela cidade em 2025. A Ouvidoria tem sido uma grande aliada na construção de políticas públicas que promovem a melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura”, elogiou o prefeito Gilvan Junior.

Para Ronaldo Martim, atual ouvidor geral de Santo André, o prêmio chega para consolidar os trabalhos realizados pela organização. “É um reconhecimento do empenho de todos aqueles que estiveram à frente da instituição nesses 25 anos de história, fortalecendo assim aquela que é a mais antiga Ouvidoria Pública Municipal em funcionamento contínuo no país”, comemorou.

Prêmio Ouvidorias Brasil 2024

Criado em 2012 pelos integrantes do Comitê Internacional de Ouvidoria/Ombudsman da Abrarec (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente), em parceria com a ABO (Associação Brasileira de Ouvidores), o prêmio Ouvidorias Brasil tem como propósito reconhecer organizações e ouvidores que trabalham para fortalecer e expandir o instituto da Ouvidoria no Brasil e no mundo.

Nesta edição, participaram organizações como Banco Bradesco, Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BrasilSeg Seguros e Previdência, Cielo, Fundação Petrobras de Seguridade, TIM, Sem Parar, Recarga Pay, entre outros.

“Fico muito feliz em ver que os trabalhos, que iniciamos em 1999 têm recebido importante reconhecimento dentre grandes empresas atualmente. Vida longa à Ouvidoria de Santo André”, declarou Saul Gelman, primeiro ouvidor do município.

Ouvidoria de Santo André

Em 2024, a Ouvidoria de Santo André realizou mais de 18 mil atendimentos, com um índice de resolutividade superior a 80%. Também tem atuado constantemente realizando palestras de prevenção e combate aos assédios nos locais de trabalho.

Localizada na Rua Elisa Fláquer, 37, no Centro, a Ouvidoria realiza atendimento ao público por telefone e WhatsApp, por meio do número (11) 4437-1150, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Já o atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Outra opção é acessar o portal https://portais.santoandre.sp.gov.br/ouvidoria/. Após avaliar a demanda, a Ouvidoria encaminha para análise e providências das áreas responsáveis, que retornam ao órgão com respostas pertinentes às manifestações apresentadas.