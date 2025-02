Ouvidoria da Prefeitura de São Caetano atende moradores em até 20 dias

Estar próximo do morador da cidade é fundamental para a Prefeitura de São Caetano do Sul. A fim de conhecer e atender suas necessidades, aperfeiçoando cada vez mais a gestão do município, a Prefeitura mantém vários canais de comunicação. A Ouvidoria é um deles. Por meio da Ouvidoria, o morador de São Caetano pode enviar sugestões, reclamações, denúncias, pedidos de informação e, até mesmo, elogios.

Segundo o ouvidor geral, o advogado Filinto de Almeida Teixeira, o prazo oficial para o atendimento das manifestações – enviadas pessoalmente, por telefone, e-mail ou pelo site – é de 20 dias corridos. Mas a devolutiva pode ocorrer em tempo muito menor, dependendo da natureza da demanda.

Uma das maneiras mais rápidas e simples de acessar a Ouvidoria é pelo site. Basta entrar no Portal das Ouvidorias. Lá, você encontrará acesso à Ouvidoria Municipal Geral, Ouvidoria Setorial da Saúde, Ouvidoria Setorial da Educação, Ouvidoria Setorial de Segurança e Ouvidoria Setorial da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) e poderá descrever sua solicitação por escrito.

Após o contato do munícipe, será feito o encaminhamento da solicitação à secretaria responsável e, assim que o caso for solucionado, o munícipe recebe uma notificação. Diversos assuntos podem ser tratados por esses canais. Na Ouvidoria Geral, pode-se tratar de toda a prestação realizada pelo Poder Público Municipal, sem exceção, vale dizer, em todas as áreas.

O contato do munícipe pode ser sigiloso ou anônimo. Na manifestação sigilosa, o munícipe se identifica apenas para a Ouvidoria, mas seus dados pessoais não são enviados para outros departamentos. Na manifestação anônima, não é preciso se identificar, mas não será possível consultar o andamento da solicitação. Quando o munícipe se identifica, assim que houver um retorno da solicitação feita, a Ouvidoria entra em contato. O objetivo é que todo cidadão que busque a Prefeitura seja atendido com transparência e sem burocracia, da forma mais rápida possível.

SERVIÇO

Ouvidoria Geral

Atendimento presencial: Atende Fácil – Rua Major Carlo Del Prete, 651. De segunda a sexta, das 9h às 17h. Não é necessário fazer agendamento;

Atendimento telefônico: (11) 4227-7761, (11) 4227-7762, (11) 4227-7770;

Atendimento por email : ([email protected])

: ([email protected]) Portal das Ouvidorias

Ouvidoria Setorial da Saúde

Atendimento presencial – Rua Prudente de Moraes, 81. De segunda à sexta, das 8h às 17h;

Atendimento telefônico: (11) 4233-7695, 4233-7697, 4233-7699;

WhatsApp: (11) 9 3336-2932 (24 horas);

Atendimento por email: ([email protected]);

Facebook

Portal das Ouvidorias

Ouvidoria Setorial da Educação

Atendimento presencial: temporariamente suspenso

Atendimento por telefone e WhatsApp: (11) 4223-5465;

Atendimento por email: ([email protected]);

Instagram e Facebook: @OuvidoriaEducacaoSCS;

Portal das Ouvidorias

Ouvidoria Setorial de Segurança

Atendimento presencial: Atende Fácil – Rua Major Carlo Del Prete, 651). Segunda a sexta, das 9h às 17h;

Atendimento telefônico: (11) 4233-8929;

Atendimento por email: ([email protected]);

Portal das Ouvidorias

Ouvidoria Setorial da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul)

Atendimento presencial – Rua Santo Antônio, 50, Centro;

Atendimento telefônico: (11) 91858-4209 (WhatsApp apenas);

Atendimento por email: ([email protected]);

Portal das Ouvidorias