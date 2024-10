Outubro também é mês das crianças no Itaú Cultural

A instituição promove atividades especiais para os pequenos em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12. A programação, presencial e on-line, conta com aulas divertidas, jogos, oficinas diversas e mostra de filmes, todas gratuitas. Veja abaixo.

PRESENCIAL

Expedição Brasiliana: Aventuras no Museu

Nos dias 12 e 13, sábado e domingo, respectivamente, às 15h, a Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição convida o público mirim para um jogo de descobertas na Coleção Brasiliana, em exposição permanente no Espaço Olavo Setubal, no quarto andar do IC. Na dinâmica, os pequenos se transformam em historiadores, seguindo pistas e resolvendo enigmas para desvendar acontecimentos históricos do país. As vagas são preenchidas por ordem de chegada, a partir das 14h30.

Oficina Ritmo Vivo: Percussão para Todos!

No feriado, dia12, e nos dois sábados seguintes, 19 e 26, o IC promove mais edições da Oficina Ritmo Vivo: Percussão para Todos!, em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos, em cartaz no térreo até 27 de outubro. Nelas, a equipe de Mediação Cultural promove uma vivência de percussão e de ritmização para o público. Inspirados nos gêneros musicais brasileiros, os participantes aprendem a usar, como Naná fazia, a voz, o corpo e instrumentos populares para soltar a criatividade e mergulhar no universo da percussão. Não é necessário ter conhecimento prévio em música para participar e as inscrições devem ser feitas 30 minutos antes do início da atividade no balcão de atendimento.

Atividades ligadas à exposição Guto Lacaz: cheque mate

Há também atividades que conversam com a exposição Guto Lacaz: cheque mate, que faz um panorama dos 50 anos de carreira do artista e ocupa os três andares expositivos do IC, até 27 de outubro. Na oficina Faça seu Traquitômato – Vivência lúdica, os participantes podem criar seu próprio traquitômato, a junção de uma traquitana e um autônomo — ou seja, um objeto que se move sozinho — a partir de palitos de sorvete, inspirados pelas obras de Guto, conhecido por transformar objetos inusitados do cotidiano em arte. Em Fax um print – imprima seu desenho, comandada pelo artista Bruno Perê, vai dar para transformar desenhos em gravura, produzindo impressões a partir de uma máquina de fax.

Peça Trilha para as Estrelas

Continua em cartaz na Sala Vermelha, sempre aos domingos, às 16h, o espetáculo Trilha para as Estrelas, espetáculo voltado para crianças da companhia Barracão Cultural. A peça, que tem direção de Thais Medeiros e dramaturgimo de Amanda Carneiro, conta a história de Kellen, Cris e Cláudia, interpretadas pelas atrizes Lilian Regina, Arami Argüello e Karol Kaysá. Trata-se de três amigas interessadas por ciência, poesia e fotografia que decidem acampar na encantadora e misteriosa Mata Atlântica.

Ao armar a barraca em uma clareira, depois de caminharem por uma trilha cheia de emoção, diversão e desafio, as jovens buscam se proteger com numerosos apetrechos de viagem, tentando imitar o conforto que deixaram na cidade. Por fim, elas se dão conta de que a aventura não está no que podem evitar ou capturar, mas no inesperado encontro com os animais, as plantas e até mesmo com sonhos distantes que podem transformá-las em estrelas.

Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados sempre na quarta-feira da semana anterior à apresentação, a partir das 12h, na plataforma INTI, com acesso pelo site www.itaucultural.org.br. Quem não conseguir reservar o seu, pode comparecer ao Itaú Cultural no dia do evento e tentar possíveis ingressos remanescentes. A fila de espera começa a ser organizada uma hora antes do começo da atração, e os ingressos que tiverem desistência são distribuídos por ordem de chegada.

ON-LINE

IC para Crianças

Neste sábado, dia 5, estreia uma nova temporada do IC para Crianças, projeto que disponibiliza aulas de dança, criação e teatro no canal do YouTube e no site da instituição. Em Massinha Criativa, o artista e educador Itamar Dutra ensina a fazer massinha utilizando ingredientes cheirosos que todo mundo tem na cozinha. Os quatro episódios da temporada serão lançados em todos os sábados seguintes do mês – 12, 19 e 26, sempre às 11h.

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Também a partir de 12 de outubro, a Itaú Cultural Play recebe um recorte da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, importante festival do país. Já tradicional, a parceria e a exibição dos filmes da mostra na IC Play acontecem desde o lançamento da plataforma, em 2021. Este ano, o catálogo recebe 13 curtas-metragens e dois longas-metragens.

O acesso à IC Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.

A curadoria valoriza a diversidade social e cultural do Brasil, assim como de gêneros, técnicas e formatos do audiovisual, trazendo animações e live-actions. Uma carta para Papai Noel (2023) é um dos longas-metragens que integra a seleção. Indicado ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro 2024 na categoria Melhor Longa Infantil, o filme de Gustavo Spolidoro acompanha Jonas, um menino que vive em uma casa de acolhimento. Como ele e seus amigos nunca ganham presentes de Natal, ele decide enviar uma carta ao bom velhinho para descobrir o motivo. O elenco conta com José Rubens Chachá e Totia Meireles, que vivem o Papai e a Maria Noel. O filme permanece na plataforma apenas no dia 13 de outubro.

O outro longa-metragem é Sete cores da Amazônia (2022), dirigido por Ana Lígia Pimentel. Baseado no livro de mesmo nome de Ademar Vieira, ele conta a história de Sarah, uma menina que mora em uma palafita na periferia de Manaus, no Amazonas. Ela vê sua vida mudar quando conhece sua avó e embarca em uma jornada pelas raízes indígenas da família.

Na lista de curtas-metragens, A menina e a árvore (2023), de Ara de Andrade Martins, é uma das oito animações. Nessa produção, a poesia do escritor mato-grossense Manoel de Barros conduz a história de um poeta que virou pássaro. Já em O menino monstro (2023), de Guilherme Alvernaz, por sua vez, ouvimos a experiência da menina Clarice, que convive com um irmão que é literalmente um monstrinho.

A animação Tardes no Escarafuncha (2022), com direção de Fernando Ferreira Garróz, apresenta ao espectador as aventuras do curioso Dico, um garoto que adora visitar a loja de antiguidades e curiosidades do seu tio. Um dia, passeando por lá, ele encontra uma escritora em busca de criatividade para seu novo livro e, junto com seus amigos que habitam o local, decide ajudá-la. Seres inusitados também protagonizam Toin Toin (2024), filme de Clarice Cardell. No enredo, um extraterrestre em formato de luva, tomado pela curiosidade, decide descer até o planeta Terra, onde descobre amigos que nunca havia imaginado.

Estão entre as animações um episódio da série Mytikah Explora, da dupla de diretores Hygor Amorim e Recy Cazarotto, lançado no ano passado. O programa retrata as aventuras dos irmãos Manga e Leco, que conhecem várias personalidades do mundo a partir de um livro mágico, o Mytikah. No episódio presente na curadoria, os pequenos descobrem a história de Maria Sibylla Merian (1647-1717), uma ilustradora e naturalista alemã que usou sua arte para estudar o fantástico mundo dos insetos.

Encerra a lista de animações três filmes que já estiveram na Itaú Cultural Play: PiOinc (2023), de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, Pororoca (2024), de Fernanda Roque e Francis Frank, e Receita de Vó (2024), de Carlon Hardt. Em PiOinc, um porquinho e um passarinho se envolvem em várias aventuras enquanto tentam chegar à casa do pássaro, que mora em cima de um ipê amarelo.

O curta-metragem Pororoca é uma adaptação do texto A inacreditável história do pescador, do dramaturgo T. Dalpra Jr. O enredo, que aborda a paixão entre um peixe-boi e uma baleia, constrói uma metáfora do agitado e caudaloso encontro da água do mar com a água do rio. Por fim, Receita de Vó nos transporta até a cozinha quentinha e aconchegante das avós, onde comidas dançam animadas ao som de hip hop.

O catálogo fica completo com cinco curtas-metragens de live-action. Em Fora da caixa (2023), a diretora Giovana Padovani apresenta Elisa, uma menina de 8 anos, e a sua relação com a criatividade ao longo de seu período de formação. De Ingrid Gonçalves, Imole Ina (2024) se passa no Deserto Vermelho, um local árido e cheio de mistérios. Lá, Érico Pelópidas, dono de um teatro itinerante, recorre à ajuda de suas crianças das areias para sair do local e encontrar o caminho certo.

Menina Espoleta e os super-heróis secretos (2024), dirigido pelo trio Paula Lice, Pedro Perazzo e Tais Bichara, tem como protagonista Lilica, uma menina introvertida que está sofrendo com a mudança da família. O que as pessoas não sabem é que, quando não há ninguém por perto, Lilica se transforma em uma super-heroína que combate o mal. Outro filme com temática parecida no catálogo é Super-heróis (2022), de Rafael de Andrade. Se os adultos têm super-heróis para ajudá-los, as crianças também. O curta revela que os corajosos defensores estão mais próximos do que imaginamos.

Encerra a curadoria da mostra na IC Play Linetchi, a menina curiosa que veio do Haiti (2023), único documentário na seleção. O filme de Di Florentino faz parte do projeto Ninhos em movimento, que mostra vivências de refugiados no Brasil através do olhar de crianças. A protagonista desse episódio, como o próprio título revela, é Linetchi, uma menina haitiana que mora em Curitiba, no Paraná, com seus pais. Ao longo do curta, o espectador conhece o cotidiano da garota, que adora tocar flauta, provar comidas diferentes de outras partes do mundo e brincar com a sua melhor amiga.

Todos os filmes, com exceção de Uma carta para Papai-Noel, ficam na plataforma até 31 de outubro, após o final da 23ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que acontece entre 11 e 19 de outubro.

Na cerimônia de encerramento da mostra, no dia 19, será entregue o Prêmio Itaú Cultural Play para um dos filmes integrantes da Mostra Competitiva Nacional do festival, na qual concorrem 74 curtas-metragens nacionais e internacionais. O escolhido vai receber o valor de R$ 15 mil (quinze mil reais), referente ao licenciamento para a plataforma, cujo período será definido mais adiante. A escolha será feita pela equipe do Itaú Cultural, considerando critérios de relevância artística e singularidade.

SERVIÇOS

Expedição Brasiliana: Aventuras na Exposição

Dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, respectivamente

Horário: 15h

Local: Coleção Brasiliana – 4º andar

Vagas: 25 participantes (os integrantes de famílias serão contabilizados)

Classificação indicativa: livre

Inscrições: 30 min antes no balcão de informações

Oficina Ritmo Vivo: Percussão para Todos!

Em sinergia com a Ocupação Naná Vasconcelos

Dias 12, 19 e 26 de outubro

Horários: 11h e 12h

Local: Piso térreo

Vagas: 10

Classificação indicativa: livre

Inscrições: 30 min antes no balcão de informações

Oficina Faça seu Traquitômato – Vivência lúdica

Em sinergia com a exposição Guto Lacaz: cheque mate

Dias 19 e 20 de outubro

Horário: 15h às 16h30

Classificação indicativa: livre

Vagas: 20

Inscrições: 30 min antes no balcão de informações

Oficina Fax um print – Imprima seu desenho

Em sinergia com a exposição Guto Lacaz: cheque mate

Dia 26 de outubro

Horário: 15h às 16h30

Vagas: 20

Classificação indicativa: livre

Inscrições: 30 min antes no balcão de informações

Trilha para as Estrelas

Temporada: todos os domingos até 24 de novembro, sempre às 16h

Local: Sala Vermelha

Duração: 60 minutos

Capacidade: 59 lugares

Classificação indicativa: livre

Reserva de ingressos: https://itaucultural-eventos.byinti.com/#/ticket/

Massinha Criativa, nova temporada do IC para Crianças

Estreia em 5 de outubro, no canal do Youtube do Itaú Cultural

www.youtube.com/itaucultural

Classificação indicativa: livre

Serão 4 episódios, lançados aos sábados do mês de outubro (dias 5, 12, 19 e 26/10), às 11h

Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

De 12 a 31 de outubro na IC Play (com exceção do filme Uma carta para Papai Noel, que fica na plataforma apenas no dia 13)

www.itauculturalplay.com.br

O catálogo recebe 13 curtas-metragens e dois longas-metragens