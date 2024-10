Outubro Rosa do Shopping ABC tem Banco de Peruca Móvel com doações e cortes de cabelo gratuitos

A chegada do mês de outubro sinaliza o início da campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do país. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 73.610 novos casos da doença.

Ciente de sua responsabilidade social, o Shopping ABC ilumina sua fachada na cor rosa até o dia 31 de outubro e prepara uma programação exclusiva pensada na saúde da mulher, começando pela grande parceria com a ONG Cabelegria, que dia 12 de outubro realiza o Corte Solidário no Banco de Perucas Móvel da instituição.

A ação oferece cortes de cabelos gratuitos com o objetivo de transformar os fios em perucas e distribuí-las a mulheres e crianças submetidas a tratamentos de câncer ou que foram diagnosticadas com outras doenças que resultam em queda de cabelo. O projeto funciona das 12h às 20h e o atendimento é realizado por ordem de chegada.

Para aqueles que desejam apenas doar mechas de cabelo, a ONG aceita todos os tipos, incluindo os tratados quimicamente ou coloridos. É necessário que o cabelo tenha pelo menos 15 centímetros, e que seja entregue limpo e seco no dia da ação.

Já os pacientes que desejam receber uma peruca, devem passar por um breve cadastro prévio e podem escolher o item que mais gostarem, desde que esteja disponível no Banco de Perucas. É importante ressaltar que neste caso é necessário apresentar laudo médico, RG/CPF e comprovante de quimioterapia para os pacientes oncológicos.

“Acreditamos que o Shopping ABC desempenha um papel fundamental na valorização de ações com impacto social. Nosso propósito é conectar pacientes, doadores e ONGs, permitindo que todos se ajudem mutuamente. Acreditamos que juntos podemos fazer a diferença e transformar vidas”, comenta a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Selando as ações voltadas à saúde no mês de outubro, o Shopping ABC será palco de uma roda de conversa promovida pela apresentadora Dani Stolai e pelo ginecologista e obstetra Dr. José Bento. Com o tema “Saúde da Mulher”, o evento, reservado para convidadas, será realizado no dia 23 de outubro, na Praça de Eventos, no Piso 1.

“Promover a saúde e o bem-estar das mulheres em um mês tão representativo reforça nosso compromisso social. O bate-papo com um especialista de renome na área da saúde, como o doutor José Bento, é uma oportunidade valiosa para compartilhar informações e criar um espaço de apoio e empoderamento”, finaliza Flavia.