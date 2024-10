Outubro Rosa: ARTESP e concessionárias apoiam a causa e incentivam o autocuidado

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e as concessionárias: Entrevias, Ecovias, Rota das Bandeiras, Rodovias do Tietê, Via Colinas, ViaPaulista, SPMar e Arteris, que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado apoiam a campanha Outubro Rosa, Rota das Bandeiras, que tem como objetivo incentivar o autocuidado para prevenir o câncer de mama e o de colo do útero.

A ARTESP realizará, neste mês, uma palestra sobre a saúde da mulher com uma enfermeira oncológica, que é especialista em consultoria, treinamentos e conscientização na área da saúde e em oncologia, para empresas nacionais e internacionais. Ela falará sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, alertando sobre a prevenção.

O movimento coloca o assunto em pauta na sociedade, estimulando a participação da população, empresas e entidades com ações que contribuam no combate à doença. Além disso, compartilha informações sobre a prevenção, a importância do diagnóstico precoce e o tratamento para a redução da mortalidade.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. Em 2024, foram diagnosticados mais de 73 mil novos casos no Brasil, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Já o câncer do colo do útero é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama, e a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. No Brasil, é o terceiro tumor mais comum na população feminina com 17 mil novos casos por ano, correspondendo a uma taxa de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

Ações das concessionárias

Diante desses números e em busca de conscientizar tanto a população como os seus funcionários, as concessionárias estão promovendo campanhas internas e externas para alertar sobre a importância da prevenção da doença.

A Entrevias fará ações internas, como: palestra sobre o tema para os colaboradores; o dia do pink, no qual todos os colaboradores vestem rosa, além da iluminação rosa na sede da concessionária. Já externamente, terão mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) das rodovias e também publicações nas redes sociais.

A Ecovias fará um simulado de acidente neste mês e durante o evento, todos os colaboradores estarão vestidos com roupas na cor rosa, para celebrar a campanha.

Além das divulgações nas redes sociais, a Rota das Bandeiras também terá uma palestra online de conscientização e prevenção das doenças, onde abordará sobre o diagnóstico precoce.

Os funcionários da Rodovias do Tietê irão ver uma palestra com uma médica do trabalho, receberão kits com brinde e e-mail marketing. Além disso, irão participar das atividades que a Via Appia e a Colinas farão na cidade de Salto, onde será promovida uma manhã com atividades no dia 19 de outubro, a partir das 8h, na Concha Acústica de Salto, com roda de conversa sobre a prevenção, aula de ginástica e aula de dança.

Já a ViaPaulista irá fazer uma roda de conversa, em formato de live, no dia 29/10, com duas colaboradoras da Arteris e um médico para falar sobre o assunto e trazer depoimentos de quem passou pelo processo de tratamento.

A SPMar realizou uma ação de saúde sobre o câncer de mama voltada ao público interno, que trouxe depoimento de colaboradores e ao final ocorreu uma mini-feirinha com produtos de beleza e doces. Além disso, a concessionária fará atividades internas durante todo o mês de outubro, como: palestra com médica, informativos, dia do rosa, feira de eventos sobre o câncer de mama e experiências (saúde e bem estar), doação de tampinhas para ONG que cuida de pessoas em tratamento e vídeo com depoimento de colaboradores que venceram a doença falando da importância do autoexame para a detecção precoce.

Com a cor rosa predominando neste mês, a Arteris Intervias fará o dia do “veste rosa”, onde todos os funcionários vão com roupas nesta tonalidade para apoiar a causa.