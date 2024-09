Outubro no Vale do Anhangabaú tem a final do NBB Trio e exposições artísticas

Na primeira semana de outubro, o Vale do Anhangabaú será palco de uma série de atividades gratuitas, vibrantes e culturais que prometem enriquecer a rotina da população paulistana. O mês começa com um ensaio da ala coreografada e cênica para o Carnaval de São Paulo, onde bailarinos e entusiastas se preparam para a festividade com muito entusiasmo. No sábado (5), o centro da cidade receberá a emocionante final do NBB Trio, trazendo a disputa do campeonato de basquete de rua para perto do público. No mesmo dia, as crianças terão a oportunidade de se divertir no Circuito de Patins, que contará com obstáculos e a orientação de especialistas para garantir uma experiência segura e divertida. Para celebrar o Dia Mundial do Sorriso, no dia 6, a exposição “Pescando Risos”, do fotógrafo Lucas Murched, fará sua pré-abertura, oferecendo ativações e rodas de conversa, com uma mostra completa que seguirá até o dia 27 de outubro.

Essas atividades proporcionam uma rica experiência de aprendizado, diversão e celebração da arte e da alegria no coração da cidade. Confira todos os detalhes a seguir:

Cultura:

Na terça-feira, 1º de outubro, das 20h às 22h, o Vale do Anhangabaú será palco de um ensaio especial da ala coreografada e cênica para o Carnaval de São Paulo. Sob a orientação do carnavalesco, os participantes se dedicarão ao desenvolvimento de coreografias e encenações inspiradas em um personagem icônico, que promete trazer muita criatividade e energia para as festividades.

Em celebração ao Dia Mundial do Sorriso, no domingo (06), o centro paulistano receberá a exposição “Pescando Risos”, do fotógrafo Lucas Murched. Com uma pré-abertura no dia 6 e ativações programadas para os finais de semana, a exposição completa terá início no dia 22 e seguirá até o dia 27 de outubro na Galeria Prestes Maia, com entrada gratuita. Durante essa semana, os visitantes poderão apreciar uma prévia das imagens através de uma transmissão em TV, além de participar de rodas de conversa que discutirão a temática da ação, promovendo um ambiente interativo e enriquecedor.

Esporte:

No dia sábado, 5 de outubro, das 9h às 17h, o Novo Anhangabaú sediará a emocionante final da competição NBB Trio, que acontecerá embaixo do Viaduto do Chá. Os torcedores poderão desfrutar de uma área VIP, garantindo um espaço com ativações do mundo do basquete, além de acompanhar de perto todas as jogadas. A final será transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que fãs de todo o Brasil se conectem com a emoção do evento. Os ingressos são gratuitos e serão disponibilizados através do Instagram do Novo Anhangabaú, tornando essa experiência acessível para todos os amantes do basquete que desejam vibrar com a competição.

No mesmo dia, das 11h às 14h, o Circuito de Patins é um espaço especialmente dedicado às crianças que praticam esse divertido esporte. O circuito contará com pequenos obstáculos que simulam as condições reais de patinação, proporcionando um ambiente seguro e estimulante para que os pequenos possam aprimorar suas habilidades. Além disso, a atividade contará com a orientação e o suporte de especialistas em patins, garantindo que as crianças possam aprender e se divertir ao mesmo tempo, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora e o espírito esportivo.

Outras atividades da semana:

A programação conta ainda com Skate Park para Iniciantes (terça, das 18h às 20h), Projeto Conexão (quarta, das 18h às 22h), Forró do Bom (quinta, das 20h às 22h), Danças dos Povos (sexta, das 16h às 19h), Feira no Vale (sábado, somente dia 05/10, das 11h às 19h) e Fit Dance ( domingo, das 14h às 16h).

Confira a programação completa do Novo Anhangabaú no site ou nas redes sociais.

Serviço – Programação Novo Anhangabaú

Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Como chegar: Metrô – Estações São Bento e Anhangabaú

Site: www.novoanhangabau.com.br/agenda