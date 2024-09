Outubro no Sesc 14 Bis traz Zezé Motta, Gero Camilo e conversas sobre o luto

Chegou outubro e começa a contagem regressiva para o fim do ano. O Sesc 14 Bis segue energizado com a entrada da primavera e muita coisa acontece esse mês: tem Diva cantando, tem estreia de teatro, tem oficina de culinária, tem muita atividade física, tem programação para os boomers, para a geração Z e para quem ainda está engatinhando.

É música que vocês querem? Então toma: Zezé Motta chega divando, cantando Caetano Veloso em seu show Coração Vagabundo, nos dias 10 e 11. No dia 12, Gero Camilo celebra suas raízes cearenses em Siriará. No início do mês, no dia 3, o Teatro Raul Cortez recebe as Valsas de Garoto, com André Siqueira e Toninho Ferragutti. Ava Rocha explora sua pesquisa no campo da música e das artes visuais em seu show Néktar, no dia 5. A Trupe Trupé, com participação de Paulo Tatit, encanta todas as idades com o espetáculo Siricutico: as aventuras da menina Flor e da boneca Assucena, no dia 13.

Nas artes cênicas o destaque fica por conta da estreia da temporada de Exílio: notas sobre um mal-estar que não passa, concebido pelo Coletivo Legítima Defesa, que fica em cartaz de 18/10 a 10/11. O espetáculo baseia-se no período de exílio vivido por Abdias do Nascimento e sua relação com Augusto Boal, criado a partir de livre inspiração nos textos de Nascimento, nas peças de Boal e diversos materiais de pesquisa do acervo do TEN – Teatro Experimental do Negro. Para as crianças, nos dias 12 e 13, Dinossauros do Brasil conta a história do surgimento dos répteis pré-históricos em 13 cenas independentes e Scaratuja convida bebês de até 3 anos a participar de uma experiência criativa e estimulante através de linhas que desenham trilhas a serem exploradas, no dia 26, em dois horários. A dança vem representada por Xirê de Rua, com a Cia de Dança AfroOyá, que investiga as heranças da ancestralidade africana na cultura brasileira, no dia 4.

Em literatura, dia 9 traz Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman no lançamento de Filosofia ao pé do ouvido: felicidade, ética, amizade e outros temas. Os autores sobem ao palco do Teatro Raul Cortez com boas histórias, irreverência e muitos questionamentos sobre temas que fazem parte do cotidiano. A partir do dia 16, inicia o projeto Tramas do luto, que chama o público a refletir sobre a finitude e como lidar com as perdas. Nesse dia, Natalia Timerman e Noemi Jaffe, nos fazem a pergunta: Como nos despedir de quem amamos?; no dia 23, o filósofo Renato Nogueira nos convida a conhecer A dor da perda para diferentes culturas; dia 30, a roda de conversa entre Natalia Borges Polesso e Alexandre Coimbra Amaral aborda os desafios emocionais e psicológicos associados aos términos em Lidar com os fins: relacionamentos, amizades, fases da vida. A mediação dos encontros é de Luara Calvi Anic. Ainda dentro do projeto, no dia 24, Renato Nogueira conduzirá a roda de conversa com pessoas idosas Ponto de encontro – o Luto, apresentando outras formas de lidar com o tema a partir de rituais de passagem de diferentes culturas; e dia 31, é a vez dos jovens e adolescentes, de 12 a 30 anos, entenderem que Um fim não é um fim: como lidar com términos e mudanças, em bate-papo com Alexandre Coimbra Amaral.

Para quem procura atividade física, o Centenário das Negritudes Esportivas segue com o Treinão de Tênis de Mesa, no dia 19, com Maíra Ranzeiro e Cadu Moraes, em um encontro onde eles trazem suas experiências vividas no esporte e discutem a ausência de pessoas negras na modalidade. O mês segue com as aulas abertas de Pilates aos sábados, de 5 a 26 e de Yoga aos domingos, de 13 a 27. Para as pessoas idosas, é hora de se jogar nos ritmos dos anos 80 e 90, às quartas, de 2 a 30.

Completando tudo o que a unidade oferece em outubro, fiquem ligados nas oficinas: dia 20, Na feira também tem! Culinária natural e artesanato sustentável, onde os participantes podem preparar e degustar um delicioso baião de dois; no dia 26, a oficina Sabor e soberania alimentar no prato, com Bel Coelho e Patty Durães ensinam uma receita brasileira, utilizando os alimentos oferecidos na feira agroecológica, que também acontece na unidade de 5 a 26. Dias 13 e 20, Karen Adriano empodera o público com Automaquiagem para a pele preta. De 8 a 29, Bateroterapia para pessoas idosas promete fazer muito barulho e estimular a coordenação motora de um jeito divertido. Para os jovens a partir de 16 anos, Residência para secundaristas | Festa y Guerra propõe uma vivência de experiências corporais partindo da dança e das lutas como tema. A oficina acontece de 23/10 a 22/11, às quartas.

Confira a programação completa:

Experimenta! Comida, saúde e cultura

O projeto Experimenta! Comida Saúde e Cultura convida o público a refletir sobre universo da alimentação, busca promover a Alimentação Adequada e Saudável e ampliar a autonomia em torno das escolhas alimentares. Temas relacionados ao desenvolvimento de habilidades culinárias, valorização das diversas expressões das culturas alimentares, abordagem do sistema alimentar na sua integralidade, entre outros, pautam as ações.

Alimentação

Oficina

Sabor e soberania alimentar no prato

Com a chef e ativista Bel Coelho e mediação de Patty Durães, pesquisadora de culturas alimentares

Dia 26/10, sábado, das 13h às 15h

A partir de 12 anos

Convivência – Piso térreo

Grátis

Feira

Vem fazer a Feira! | Alimento e Resistência

Com coletivos ligados a movimentos sociais de luta pela terra e por reforma agrária

Feira com venda de frutas, legumes e verduras agroecológicas de territórios de luta e resistência pela terra de São Paulo e do Vale do Ribeira.

Dia 5/10, sábado e 13, 20 e 27/10, domingos, das 10h às 15h

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Oficina

Na feira também tem! Culinária natural e artesanato sustentável

Com Cícero Umbelino da Silva

Oficina de baião de dois, com Cícero, operário, cozinheiro, cearense.

Dia 20/10, domingo, das 12h30 às 13h30

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Meio Ambiente

Bate-papo

Na feira também tem! Roda de conversa sobre temas da agroecologia

com Terra e Liberdade, RAMA, Sacolão popular MST

Dia 5, sábado, das 12h30 às 13h30

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Oficina

Na feira também tem! Culinária natural e artesanato sustentável

Com coletivos diversos relacionados à agroecologia

Ação integrada à feira, traz oficinas de culinárias ou de artesanatos que dialogam com o fazer e com as lutas da agricultura agroecológica. Os participantes experimentam o prato preparado nas oficinas, ou levam para casa algo que foi produzido na oficina.

Dias 13/10, 1/12, 8/12, domingos, das 12h30 às 13h30

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Copa Sesc do Comércio e Serviços

Ação integrante do Programa Sesc Empresa realizada por todas as UOs, entre os meses de setembro e dezembro, em comemoração ao Dia do Comerciário (30 de outubro). Tem por objetivo atender e promover a socialização, ampliar o acesso ao lazer e à difusão da prática de atividades físicas e esportivas, como forma de favorecer o desenvolvimento integral dos trabalhadores das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, promovendo o esporte como ferramenta para a valorização de conceitos relacionados a cooperação, inclusão social, integração e promoção da saúde.

Esporte e Atividade física

Torneios e campeonatos

Copa Sesc do Comercio e Serviços

Festival de Tênis de Mesa

A Copa Sesc, que foi criada em 1949, acontece nas unidades do Sesc SP entre os meses de setembro e novembro e é uma ação que estimula a prática esportiva dos trabalhadores das empresas do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes.

Dia 26/10, sábado, das 12h às 18h

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar

Grátis

Centenário das Negritudes Esportiva

Os 100 anos da Negritude brasileira nos Jogos Olímpicos traz histórias, conexões e protagonismo de memórias e narrativas do esporte brasileiro. Perpassando tensionamentos e rupturas se faz protagonistas àqueles que representam em sua ancestralidade a transformação do pensar e existir.

Aula aberta

Treinão de Tênis de Mesa

Com Maíra Ranzeiro e Cadu Moraes

Treinão que traz o encontro de atletas do tênis de mesa que trarão suas experiências vividas na modalidade e a discussão das ausências de pessoas negras.

Dia 19/10, sábado, das 14h às 16h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Recreações Esportivas de Multimodalidades

Com educadores especializados

De 01/10 a 31/10, terças a sextas, das 10h30 às 21h.

Sábados e domingos, das 10h15 às 18h

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

GMF Treino Coletivo

Com educadores físico-esportivos

De 1/10 a 31/10, terças a sextas, das 10h30, 15h, 18h e 20h

Sábados, das 11h30 às 12h30.

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Movimento Consciente

Aula aberta que busca promover a consciência e expressão corporal, inspirado em diferentes técnicas do movimento e respiração. Possibilita o estado de presença, relaxamento, bem-estar e autocuidado. Classificação acima de 12 anos

De 1/10 a 31/10, terças e quintas, às 11h30, 12h30, 18h e 20h. Quartas e sextas, às 10h30 e às 18h.

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

PSE – Aula aberta de Jogos de Lutas

com educadores físico-esportivos da unidade

Dias 1/10 a 31/10, terças e quintas, das 19h às 20h

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

PSE – Aula aberta de Corrida

com educadores físico-esportivos da unidade

Dias 19/10, 26/10/10, quartas e sextas, das 19h às 20h30

A partir de 16 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Pilates Solo

Priscila Parajala Vanzela

De 5 a 26/10, sábados, das 10h30 às 11h30

A partir de 12 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Aula aberta de Yoga

com Cleber Rosa

Aula aberta de Yoga com posturas corporais, exercícios de respiração, de concentração, meditação e outras técnicas. A partir da percepção de si e do outro, possibilita a promoção da saúde e escolhas mais conscientes para a vida

De 13 a 27/10, domingos, das 10h30 às 11h30

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Vivência

Jogos de Rebater

com Scole

Recreação dirigida de maneiras distintas de praticar esportes com raquetes. Conhecer e ampliar o repertório do jogo por meio de experiências recreativas.

De 5 a 26/10, sábados e domingos, das 14h às 18h. Exceto dia 6/10

A partir de 6 anos

Espaço de múltiplo uso 1 – 1º andar

Grátis

Juventudes Arte e Território 2024

Ações que tem por objetivo a difusão das produções artísticas e culturais juvenis, sob uma perspectiva da valorização do talento de grupos juvenis que também apresentam pela primeira vez as suas produções. Com abordagem a temas como o respeito às diferenças e o olhar sensível para todas as manifestações culturais, as programações celebraram a potência e a presença criativa de jovens em seus territórios, com o intuito de que expandam as suas fronteiras geográficas e culturais.

Jovens

Conexão Jovem

Oficina

Residência para Secundaristas | Festa Y Guerra

Com coletivA ocupação

Vivências artísticas realizadas em formato de residência como imersão e convite a experiências corporais das juventudes partindo da dança e da luta como temas disparadores que emergiram da intensa criação artística da coletivA nas ocupações secundaristas que completarão 10 anos no ano de 2025.

“Festa Y Guerra” é uma residência para multidões, vivência e imersão na prática e pesquisa da coletivA ocupação que acorda os gestos e políticas da multidão que transita entre a festa y guerra.

De 23/10 a 22/11, quartas e sextas, das 16h às 18h

A partir de 16 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Instalação

Espaço Chega Junto!

Espaço programático e acolhedor para fruição do ócio e lazer pelas juventudes

De 2/7 a 13/12, terças a sextas, das 10h às 21h. Exceto dia 19/7

De 6/7 a 15/12, sábados e domingos, das 10h às 18h. Exceto dias 20/7, 21/7 e 6/10

A partir de 13 anos

Convivência – 1º andar

Grátis

Vivência

Joga Junto! | Jogos de tabuleiro moderno

Com equipe de educadores em atividades infantojuvenis do Sesc

Vivência com jogos de tabuleiro moderno que convidam especialmente o público jovem para a criatividade, interação e diversão.

De 1/8 a 12/12, quintas, das 16h às 18h

A partir de 13 anos

Convivência – 1º andar

Grátis

Primeira Arte

O primeiro sorriso, a primeira palavra, o primeiro passo, a primeira frase, o primeiro olhar. Tudo na vida tem uma primeira vez! Nas artes também: o primeiro show, a primeira peça de teatro, a primeira contação de histórias, a primeira Dança

Trabalho Social com Pessoas Idosas

Acompanhando as mudanças ocorridas no processo de envelhecimento nos últimos tempos decorrentes de condições políticas, econômicas, culturais, históricas e geográficas o Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSI) empenha-se na constante reflexão e reformulação de conceitos com o intuito de incentivar o protagonismo social e político e sensibilizar a coletividade em torno da valorização das pessoas idosas. As ações desenvolvem-se em três eixos programáticos – “Arte e Expressão”, “Corpo e Movimento” e “Sociedade e Cidadania” -, estruturando-se a partir de Parâmetros, Diretrizes e Objetivos do programa.

Idosos

Aula aberta

Ritmos Anos 80 e 90

Com Educadores Físico-esportivo

Venha dançar ao som dos anos 80 e 90. A aula será desenvolvida para pessoas idosas visando trabalhar a agilidade e a coordenação motora, estimulando a mobilidade articular, ativando a atenção e facilitando o convívio social. Além disso, pretende resgatar histórias e momentos vivenciados pelas pessoas idosas neste momento da vida.

De 2 a 30/10, quartas, das 14h às 15h

A partir de 60 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Esporte para Pessoas Idosas

Prática e aprendizado de modalidades esportivas que favorecem trocas de experiências como forma de integração, promovendo o bem-estar e a saúde, considerando a história, os interesses e as necessidades de cada um.

De 2/10 a 30/10, quartas e sextas, das 11h30 às 12h30.

A partir de 60 anos

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar

Grátis

Vivência de Takkuy Volley

Com Scole Esportiva

O takkyu volley, consiste em um esporte que mistura elementos de tênis mesa (takkyu, em japonês) e voleibol. Não exige muitos movimentos. Todos os jogadores permanecem sentados, possibilitando a participação de cadeirantes e, além de não exigir esforços e movimentos grandes, pois a bola tem que rolar sobre a mesa, para passar por baixo da rede.

De 4 a 25/10, sextas, das 10h30 às 11h30

A partir de 60 anos

Convivência – 1º andar

Grátis

Oficina

Bateroterapia para Pessoas Idosas

Com Gus Conde

Exercícios rítmicos feitos com baquetas, bexigas e fitas artísticas coordenados pelo metrônomo e músicas. As aulas são uma forma descontraída e muito divertida de desenvolver motricidade, bilateralidade e faculdades cognitivas, especialmente nas pessoas idosas.

De 8 a 29/10, terças, das 14h às 16h

A partir de 60 anos

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Tramas do Luto

Bate-papo

Ponto de Encontro – o Luto

Com Renato Noguera

Neste encontro o filósofo Renato Noguera conduzirá a roda de conversa com pessoas idosas apresentando outras formas de lidar com o luto, usando como referência os rituais de passagem de diversas culturas. Integra o projeto “Tramas do Luto”.

Dia 24/10, quinta, das 15h às 16h

A partir de 60 anos

40 pessoas

Sala de Oficina 2 – 2º andar

Grátis

Literatura

Bate-papo

Como nos despedir de quem amamos?

Com as escritoras Natália Timerman e Noemi Jaffe. Mediação: Luara Calvi Anic.

Existe um caminho mais ou menos adequado para lidar com doenças ou com a finitude? Nesta conversa, as escritoras Noemi Jaffe e Natália Timerman compartilham como lidaram com a doença e a morte de entes queridos e transformaram pequenos gestos e acontecimentos do cotidiano em formas de ressignificar o luto, sobretudo através de uma escrita sobre amor e saudade.

Dia 16/10, quarta, das 19h às 21h

A partir de 14 anos

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

A dor da perda para diferentes culturas

Com o filófoso Renato Noguera. Mediação: Luara Calvi Anic.

Ter contato com diferentes entendimentos da morte pode transformar a maneira como lidamos com o luto – e também com a vida. Nesta conversa, o filósofo Renato Noguera trata de rituais de passagem, cerimônias de diferentes culturas e como elas encaram o sofrimento, a tristeza, a frustração e a perda.

Dia 23/10, quarta, das 19h às 21h

A partir de 14 anos

Os ingressos grátis podem ser retirados na bilheteria ou em sescsp.org.br/14bis às 17h do dia anterior.

Teatro – 2º andar

Grátis

Lidar com os fins: relacionamentos, amizades e fases da vida

Com a escritora Natalia Borges Polesso e o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral. Mediação: Luara Calvi Anic.

Nesta roda de conversa, o psicanalista Alexandre Coimbra Amaral e a escritora Natalia Borges Polesso abordam os desafios emocionais e psicológicos associados aos términos. Seja através da psicologia ou do exercício literário, ambos refletem sobre como compreender e lidar com o fim de relacionamentos, projetos e amizade.

Dia 30/10, quarta, das 19h às 21h

A partir de 14 anos

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Um fim não é o fim: como lidar com términos e mudanças

Com o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral.

Durante a juventude e adolescência, todo fim parece muito mais intenso e definitivo. O fim de relacionamento é quase a morte do amor. O término de uma amizade é praticamente o presságio de uma vida solitária. Nesta conversa focada com adolescente e jovens, o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral compartilha experiência e maneiras de lidar com essa intensidade dos términos repentinos.

Dia 31/10, quinta, das 15h às 17h

De 12 a 30 anos

30 pessoas

Sala de Oficina 3 – 2º andar

Grátis

Por que ainda ler?

Palestra

Por que ainda ler João Guimarães Rosa?

Com Reni Adriano, escritor, dramaturgo e formador de mediadores de leitura.

Dia 2/10, quarta, das 19h às 19h30

Todas as idades

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Bate-papo

Lançamento de livro “Filosofia ao pé do ouvido: Felicidade, ética, amizade e outros temas”

Com Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman.

Dia 9/10, quarta, das 19h às 22h

A partir de 12 anos

Os ingressos grátis podem ser retirados na bilheteria ou em sescsp.org.br/14bis a partir das 17h do dia anterior.

Teatro – 2º andar

Grátis

Feira

Bora trocar livros!

Com Livraria Simples.

Sabe aquele livro que você já leu e está parado na estante? Ele pode ser seu passaporte para novas histórias! Na nossa banca de troca de livros, o público pode trocar até dois livros por outros títulos, uma oportunidade de explorar o universo literário, descobrir novos autores, conversar sobre literatura com nossos livreiros e outros apaixonados por leitura e criar um hábito de leitura sustentável

Dias 28/9, 19/10, 23/11, sábados, das 14h às 17h

Dias 29/9, 24/11, domingos, das 14h às 17h

Dia 20, domingo, das 14h às 17h

Biblioteca – Piso térreo

Grátis

Crianças

Corpo brincante

Com equipe de educadores e produções contratadas

Ações direcionadas para a infância, especialmente para crianças com idade acima de 6 anos de idade, que tenham no estímulo ao movimento a principal estratégia para a condução de experiências desafiadoras na exploração do ambiente.

Vivência

Brinquedos naturalizados | Gira, pula e equilibra!

Espaço autogerido de terça a sexta-feira

Instalação artística lúdica concebida para as crianças da segunda e terceira infância com brinquedos naturalizados feitos de bambu e madeira bruta que convidam para desafios de movimento no brincar. Espaço autogerido.

De 1/10 a 31/10, terças a sextas, das 10h às 20h45.

Dias 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, sábados, das 10h às 18h

Dias 13/10, 27/10 domingos, das 10h às 18h

Dia 20, domingo, das 10h às 18h

A partir de 4 anos

Convivência – 1º andar

Grátis

Histórias para navegar | Olha ali o rio Saracura!

Com as atrizes e arte-educadoras Andrea Lopes e Thamata Barbosa

Vivências poéticas e mediação de leitura com um barco-livro que navegará pelas pinturas do rio Saracura no Espaço de Brincar, junto a um grande tecido azul que será estendido para navegarmos em nossos sonhos e com muito afeto.

Dias 26 e 2/11, sábados, das 11h às 13h

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Mediação lúdica

Mediação no Espaço de Brincar partindo de estímulos sensoriais com o objetivo de ampliar o repertório das crianças em suas experimentações do espaço e das relações que criam através do brincar com outras crianças e seus adultos responsáveis

.

Pra contar e brincar | Histórias da diáspora

Através da brincadeira vamos relembrar e celebrar as histórias e lendas de diversas culturas diaspóricas, onde as crianças e suas pessoas adultas responsáveis poderão adentrar nas narrativas orais que preservam e transmitem a riqueza cultural e a sabedoria ancestrais.

De 1 a 23/10, terças e quartas, das 10h30 às 12h30

De 1 a 25/10, terças a sextas, das 14h às 16h

De 3 a 25/10, quintas e sextas, das 17h às 19h

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Pra contar e brincar | Histórias da diáspora em Libras

Vivências brincantes que visam introduzir as crianças e suas pessoas adultas responsáveis às histórias e lendas ancestrais através da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

De 5 a 20/10, sábados e domingos, das 15h às 18h. Exceto dia 6/10

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Pra dançar e brincar! | Ritmos ancestrais contagiantes

Vivência onde o convite é para que as crianças e suas pessoas adultas responsáveis mergulhem nos sons e ritmos das culturas afro-brasileiras, em uma proposta vibrante e musical para que os pequenos experimentem instrumentos de percussão, participem de rodas de música e de dança.

De 29/10 a 11/12, terças e quartas, das 10h30 às 12h30

De 29/10 a 13/12, terças a sextas, das 14h às 16h

De 31/10 a 13/12, quintas e sextas, das 17h às 19h

Até 6 anos

Espaço de brincar – Piso térreo

Grátis

Espetáculo

Dinossauros do Brasil

com Pia Fraus

Em 13 cenas independentes, contaremos o surgimento de nossos dinossauros até os dias atuais!

Dias 12 e 13/10, sábado e domingo, às 15h

Todas as idades

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Scaratuja

Conduzidos por muitas linhas que partem em infinitas direções, somos levados a seguir a trilha do desenho que dá garatuja à representação das formas, nos faz descobrir como nos divertimos e nos desenvolvemos quando criamos livremente, quando nos deixamos levar por nosso corpo e pela ânsia em explorar um novo e estimulante universo, desde o momento em que abrimos nossos olhos…

Faixa etária recomendada: bebês até 3 anos

Dia 26/10, sábado, às 11h e às 15h

35 pessoas

Sala de Oficina 2 – 2º andar

Grátis

Circo

Oficina

Oficina de perna de pau

Com Trupe Baião de 2.

A oficina é dedicada a pernaltas que possuam equipamentos próprios e tenham experiência básica/intermediária com pernas de pau.

De 15 a 18/10, terça a sexta, das 18h30 às 20h30

A partir de 14 anos

Espaço de múltiplo uso 2 – 1º andar

Grátis

Espetáculo

Manic Freak

com Nacho Rey

Dia 19/10, sábado, às 15h

Todas as idades

Convivência – Piso térreo

Grátis

Saúde

Oficina

Automaquiagem para a pele preta

Com Karen Adriano

Com base/com foco no autocuidado e autoestima, este curso, composto por 3 aulas de 2h, visa capacitar mulheres pretas, por meio da arte da automaquiagem, para que se sintam mais confiantes e valorizadas por sua aparência.

Dias 13 e 20/10, domingos, das 16h às 18h

A partir de 18 anos

10 pessoas – Inscrições na Central de Atendimento a partir de 8/10. A partir de 18 anos

Hall do 1º andar

Grátis

Bate-papo

Café, Saúde e RH

com representantes do RH de empresas do comércio, bens, serviços e turismo

A proposta da atividade é integrar os representantes do RH de empresas do comércio, bens, serviços e turismo, e que são parceiras da unidade, em um bate papo seguido de uma dinâmica prática, provocando-os a refletirem sobre a saúde e bem-estar das equipes de trabalho e sobre novas soluções a serem implantadas para melhoria da qualidade de vida dos colaboradores dessas empresas.

Dia 30/10, quarta, das 10h30 às 13h30

A partir de 18 anos

30 pessoas

Inscrições pelo e-mail [email protected] (nome e empresa)

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Teatro

Espetáculo

A revolução na cozinha

Com a Cia Teatro de la Plaza

Um atrapalhado chef de restaurante, depois de arrumar sua cozinha, resolve tirar um cochilo. Enquanto ele dorme, os objetos da cozinha, utensílios e alimentos, começam aos poucos a ganhar vida, falando e se mexendo. Ao despertar de sua soneca, o cozinheiro se envolverá numa aventura fantástica, onde sonho e realidade se confundem.

Dia 5/10, sábado, das 15h às 16h

Todas as idades

Convivência – Piso térreo

Grátis

Exílio: Notas de um mal-estar que não passa

Com o Coletivo Legítima Defesa

De 18/10 a 1/11, quintas a sábados, às 20h

De 20/10 a 10/11, sábados e domingos, às 18h. Exceto dia 27/10

De 7 a 9/11, quintas a sábados, às 20h

A partir de 14 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 18 (Credencial Plena)

Show

Valsas de Garoto – lançamento Selo Sesc

Com André Siqueira e Toninho Ferragutti. Participação especial: Alexandre Ribeiro, Paulo Bellinatti e Ricardo Herz.

Dia 3/10, quinta, às 20h

A partir de 14 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 18 (Credencial Plena)

Pagode da Dandá

O pagode da Dandá é samba de jimbanda, em homenagem às curandeiras transgêneres do Congo-Angola.

Dia 5/10, sábado, das 18h às 19h

Todas as idades

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Ava Rocha

Néktar

Dia 5/10, sábado, das 20h às 21h

A partir de 12 anos

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 18 (Credencial Plena)

Coração Vagabundo – Zezé Motta canta Caetano Veloso

Interpretando obras do compositor Caetano Veloso, Zezé Motta faz uma releitura de seu próprio show lançado nos anos 90, com uma roupagem de voz e piano, criando um cenário intimista e ao mesmo tempo caloroso.

Dias 10 e 11/10, quinta e sexta, das 20h às 21h30

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) / R$ 21 (Credencial Plena)

Gero Camilo

Siriará

Dia 12/10, sábado, das 18h às 19h

Todas as idades

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) / R$ 18 (Credencial Plena)

Siricutico: as aventuras da menina Flor e da boneca Assucena

com a Trupe Trupé; participação especial Paulo Tatit

Dia 13/10, domingo, das 18h às 19h30

Todas as idades

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) / R$ 15 (Credencial Plena)

Gratuito para crianças até 12 anos

Forró na Rampa

com quarteto feminino Goelabaixo e grupo Forró de Rabeca

Dias 19 e 26/10, sábados, das 18h às 19h30

Todas as idades

Rampa de entrada da unidade

Grátis

Batucantos

O Coletivo Batucantos, ao lado da compositora da Velha Guarda do Vai-Vai Sahra Brandão, abre a roda para receber compositores de samba e gêneros afins.

Dia 20/10, domingo, das 15h às 16h

Todas as idades

Espaço de múltiplo uso 3 – 1º andar

Grátis

Dança

Espetáculo

Xirê de Rua

Com a Cia. de dança AfroOyá

Dia 4/10, sexta, às 20h

Todas as idades

Teatro – 2º andar

Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia) / R$ 12 (Credencial Plena)

Mané Boneco

Com Zumbiboys

Dia 26/10, sábado, às 15h

Convivência – Térreo

Grátis

Serviço do Sesc 14 Bis

Horário de funcionamento: terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h.

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP

Estacionamento: Vagas para carros, motos e bicicletas.

R$ 12 para as 3 primeiras horas e R$ 2 a cada hora adicional (Credencial Plena)

R$ 18 para as 3 primeiras horas e R$ 3 a cada hora adicional (Público geral)

Para atividades no Teatro Raul Cortez, preço único: R$ 12 (Credencial Plena) e R$ 18 (Público geral)

*Em dias de shows e espetáculos é possível retirar o veículo após o término das apresentações.

**Transporte gratuito da unidade até a estação de metrô Trianon-Masp da linha 2-verde para os participantes das atividades, de terça a sexta, às 21h40, 21h55 e 22h05.

Como chegar

Ônibus: a 260 metros do ponto Getúlio Vargas 2 (sentido Centro-Bairro), a 280 metros do ponto Parada 14 Bis (sentido Bairro-Centro) e a 2000 metros do Terminal Bandeira.

Metrô: a 700 metros da estação Trianon-Masp da Linha 2-Verde e a 2000 metros da estação Anhangabaú da Linha 3-Vermelha.