Outubro com MAM Educativo: programação traz música, narração de história e oficinas

No mês em que o MAM São Paulo abre o 38º Panorama da Arte Brasileira: Mil graus, exposição bienal e fundamental no calendário do museu, o MAM Educativo traz uma série de atividades para aproximar o público da mostra e dos artistas participantes.

E como outubro também é o mês em que se comemora o Dia das Crianças, o MAM Educativo apresenta uma programação dedicada à celebração das culturas da infância por meio de diversas práticas que estimulam o brincar. A Semana das Culturas da Infância, voltada às famílias com crianças de todas as idades, mães, pais, avós(ôs), cuidadoras(es), educadoras(es) e professoras(es) pesquisadoras(es), estudante, artistas, e todo o público interessado na temática, conta este ano com narração de história, oficinas e formações.

Além das atividades que acontecerão no prédio do MAC USP – que recebe essa 38ª edição do Panorama do MAM – o Educativo também convida as crianças e suas famílias para a ação Deu Praia, Deu Baile! com Plataforma Panelinha, que ativará o Jardim de Esculturas do museu , no Parque Ibirapuera e em seu entorno.

Para quem quer conhecer as obras do Jardim de Esculturas de uma maneira lúdica e sem sair de casa, o Educativo apresenta os vídeos da série Histórias no Jardim, disponível no canal do MAM no YouTube.

01/10 (ter) às 10h | online

Contatos com a arte

Práticas para um currículo das diversidades, com Sansorai Oliveira e Leonardo Sassaki

Este encontro tem como objetivo voltar a atenção coletiva para discutir as relações entre acessibilidade, diversidades e racialidade. Compartilhando e trazendo reflexões pertinentes à mediação cultural, estes três temas serão costurados.

Atividade virtual e gratuita, para professoras(es), educadoras(es), pesquisadoras(es), estudantes e artistas, aberta ao público. Inscrições online no site oficial do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail [email protected] com até 48h de antecedência. Para emissão de certificado, solicitar pelo e-mail [email protected] após a atividade, com comprovante de inscrição em anexo.

03/10 (qui) às 16h | online

Contatos com a arte

Práticas para um currículo das diversidades, com Luna Aurora e Sansorai Oliveira

Este encontro tem como intuito voltar a atenção coletiva para debates sobre a diversidade de identidade de gênero e racialidade. Compartilhando e trazendo reflexões pertinentes à mediação cultural estes dois temas serão costurados.

08/10 (ter) às 19h | online

Semana das Culturas da Infância

Histórias de ler, ver, escutar, contar e brincar – oficina de formação para educadores, com Histórias de Brincar

A Oficina de Formação para educadores pretende abarcar tanto reflexões quanto vivências individuais e coletivas ligadas ao encontro da cultura popular brasileira com a arte-educação e a cultura da infância. Concebida a partir da prática e da pesquisa do grupo Histórias de Brincar, a oficina mostra um caminho possível para desenvolver essas temáticas em contextos educativos diversos.

Conteúdo programático do encontro: Histórias de livros; O livro ilustrado; A importância da literatura infantil: mediação; Contar histórias de boca (ou oralmente); O simbólico nas histórias tradicionais; Histórias de Brincar; Diferentes formas de incluir música em uma história; Referências bibliográficas; Discografia; Contatos.

Histórias de Brincar é formado por Flora Barcellos, Marina Siqueira e Flora Poppovic, um projeto protagonizado por três artistas que perceberam na Cultura Popular Brasileira o espaço que buscavam para confluência do que desejavam desenvolver nas esferas da música, dança, educação e cultura da infância. Desde 2014, o grupo desenvolve um trabalho de shows, oficinas, formação de educadores e prestação de consultoria em instituições educacionais e de outros portes, além de uma websérie de vídeos, em que apresentam histórias contadas oralmente, permeadas por canções e brincadeiras da cultura popular. Os temas são norteados pelos Ciclos da Cultura Brasileira (carnavalesco, junino e natalino) e nossas Matrizes Étnicas Formadoras (ibérica, indígena e africana).

09/10 (qua) às 14h

Semana das Culturas da Infância

Entre ler e o contar: Ampliação de repertórios culturais para uma educação antirracista com Mafuane Oliveira

A presença de contação de histórias, livros de literatura infantil e infantojuvenil que narrem pertencimento racial na infância não implica apenas na discussão sobre preconceitos, mas principalmente no direito das crianças ao conhecimento. O propósito desta conversa é discutir o despertar de um outro imaginário de sociedade e equidade, que pode ser revelado a partir do protagonismo de personagens negras em mediações de leitura, bem como práticas que valorizem os legados civilizatórios africanos de tradição oral.

10/10 (qui) às 15h

Semana das Culturas da Infância

Se eu fosse um peixinho: contos, cantigas e brincadeiras com palavras em movimento, da cultura das infâncias das nossas águas, com Vivian Catenacci

A artista contadora de histórias e brincante, Vivian Catenacci, compôs um repertório voltado para a primeiríssima e primeira infância, com cantigas, parlendas, brincos, contos e compartilha essas preciosidades da cultura popular brasileira em vivências artísticas para adultos educadores e famílias com os bebês e crianças pequenas. Estes brinquedos narrados, cantados e ritmados, passam de geração em geração de mães e filhas que tecem os afazeres cotidianos na companhia das suas crianças, em especial, durante o período de amamentação. É um repertório que dá “colo” e enriquece a relação entre adultos e crianças, desde a mais tenra idade. Os contos escolhidos para compor estas apresentações artísticas têm estrutura repetitiva e acumulativa, o que favorece a memorização e reconto no dia a dia do público, seja em casa ou na escola. Entre a narração das histórias, a artista propõe brincadeiras para ouvir e se movimentar. Como um presente, a cada encontro, diferentes narrativas e brincadeiras passam a compor o repertório lúdico e afetivo de toda a gente que participa deste momento especial.

12/10 (sáb) às 15h

Semana das Culturas da Infância

Cinderela do Rio, com Mafuane Oliveira e Rafael Galante

Mafuane Oliveira com o seu “Chaveiroeiro Mágico”, um instrumento especial que abre as portas de todas as histórias do mundo, acompanhada pelo músico Vinicius Medrado, convida o público para conhecer a Cinderela do Rio, inspirada em versões de Cinderela encontradas no nordeste brasileiro. O público vai se divertir passeando por paisagens culturais e conhecendo outros ícones regionais: no lugar da fada madrinha temos um peixe encantado, uma rosa mágica, comadres, meninas de nome Maria e um rio que muda o curso da vida. O livro Cinderela do Rio, da autora Mafuane Oliveira com ilustrações de Taisa Borges, foi contemplado pelo Edital PROAC 2023 da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e está sendo publicado pela Editora Peirópolis.

13/10 (dom) às 15h

Semana das Culturas da Infância

“Deu Praia, Deu Baile!” com Plataforma Panelinha

“Deu praia, Deu baile!” é uma performance em trânsito – uma intervenção e instalação criativa para crianças e seus acompanhantes, convidamos o público a explorar a dança enquanto nos movimentamos por diferentes espaços, transformando cada área em um universo aquático vibrante. Ao longo do percurso, todos serão envolvidos por esses seres do mar – as bailarinas, que incorporam elementos aquáticos e lúdicos em suas performances criando um ambiente dinâmico e interativo onde o corpo e o movimento se entrelaçam com memórias das praias e mundos imaginários.

Plataforma Panelinha, fundado em 2017, nosso grupo surgiu a partir de pesquisas focadas na dança e nas infâncias, explorando a potência do brincar coletivo. Somos uma plataforma aberta que acolhe diversas formas de expressão e conta com a colaboração de diferentes parceiros, enriquecendo nossa prática artística a cada nova etapa de criação e investigação. Nosso grupo é composto por uma mãe bailante e uma bailante não mãe, refletindo a diversidade e a riqueza de perspectivas que trazemos para nosso trabalho.

17/10 (qui) às 16h – online

Contatos com a arte

Quem educa marca o corpo do outro, com Fátima Freire

Partindo do que nomeia como pedagogia da subjetividade, a pedagoga Fátima Freire, autora do livro Quem educa marca o corpo do outro, nos conduz em um encontro que visa a prática da reflexão sobre o nosso agir ao pensar, sobre o que buscamos na área da educação, sobre as marcas de vida que estão no nosso corpo e enquanto educadores devemos ressignificá-las, e sobre que caminhos podemos construir atuando com crianças.

19/10 (sáb) às 15h

Família MAM

Máscaras não convencionais, com Daniel Normal

Hoje convivemos com um problema muito grande: o excesso de consumo de itens que serão descartados logo para que possamos consumir mais coisas, produzindo mais lixo, e assim sucessivamente. O upcycling serve para dar uma maior “vida útil” para materiais que seriam descartados, dando um novo significado e função para eles, ajudando a produzir menos lixo. Upcycling é o processo de criar algo novo e melhor a partir de itens antigos. Em contraste com a reutilização ou a reciclagem, o Upcycling usa materiais existentes para melhorar os originais. Os participantes poderão criar novas personas e/ou seres que os represente como identidade através de máscaras.

22/10 (ter) às 10h – online

Contatos com a arte

Experiências poéticas nas práticas pedagógicas, com Amanda Santos e Maria Ferreira

Experimentar as possibilidades plásticas, poéticas e pedagógicas dos materiais pode transformar as práticas e os espaços de educação em laboratórios criativos, onde as materialidades vão além do convencional. Neste encontro iremos apresentar algumas possibilidades práticas e poéticas de pensar e utilizar alguns materiais nos processos criativos e nas propostas pedagógicas.

26/10 (sáb) às 15h

Família MAM + Marcenaria no MAM

Construção de brinquedos de madeira, com MAM Educativo

Utilizando o imaginário da infância que nos rodeia, quais as possibilidades da criação de um brinquedo através da madeira? São inúmeras as possibilidades, formatos, cores e texturas. Nesta atividade, o público será convidado a criar brinquedos a partir da madeira e objetos recicláveis.

29/10 (ter) às 10h – online

Contatos com a arte

Serviço

Educativo MAM de outubro

Período: 1 a 29 de outubro

Inscrições gratuitas disponíveis pelo site https://mam.org.br/educativo/