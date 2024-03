Outono aumenta riscos de doenças respiratórias

Com a chegada do tempo mais frio e seco, típico do outono, cresce a incidência das doenças respiratórias.

“Isso acontece, pois, a baixa umidade durante os meses de outono pode irritar as mucosas das vias aéreas e aumentar a probabilidade de infecções por diversos vírus, como rinovírus, adenovírus e influenza, responsáveis pelos resfriados, gripe e pneumonia”, explica o médico pneumologista Dr Marcelo Macchione, do Instituto Macchione.

“No frio, as pessoas optam por ambientes pouco ventilados, o que facilita a transmissão de vírus e bactérias”, diz o médico.

Principais doenças respiratórias no outono

“Além das infecções virais como resfriado, gripe e Covid, são frequentes as doenças alérgicas e as “ites” como rinite, sinusite, faringite e asma, por conta da maior concentração de poeira e poluentes no ar neste período do ano”, comenta Dr Marcelo.

Como prevenir as doenças respiratórias no outono

O especialista alerta que com a maior circulação de alguns vírus durante o outono e o inverno, torna-se necessário manter o cartão de vacinação sempre atualizado.

Outras práticas também podem reduzir a chance de contágio, segundo o médico.

São elas:

Lavar as mãos frequentemente

Lavar o nariz com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia

Manter hábitos saudáveis (boa noite de sono, exercício físico e alimentação balanceada)

Tomar bastante líquidos

Umidificar o ambiente

Evitar ambientes fechados ou mal ventilados

Evitar ambientes poluídos

Evitar acúmulo de poeira e mofo em casa