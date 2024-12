Outlet Premium Imigrantes traz o verão para sua campanha de Natal

O verão chegou ao Outlet Premium Imigrantes. E para marcar o período, o empreendimento preparou uma campanha que promete incentivar o público a aproveitar juntos, com amigos ou família, o Natal e as festas de final de ano. Até o dia 24 de dezembro, a cada R$ 350 em compras, mais R$ 45, o cliente leva para cada um cooler.

O item está disponível em quatro estampas diferentes e é ideal para aproveitar o sol e curtir uma bebida refrescante. Para resgatar seu brinde, basta cadastrar os cupons fiscais de compra no site GenPromo e ir ao posto de troca instalado próximo à Praça de Alimentação e completar o valor informado. Cada cliente pode resgar até 4 coolers por CPF.

O presente também pode ser adquirido diretamente pelo valor de R$ 100. Parte do valor arrecadado com a ação será revertido ao Hospital do GRAACC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

E fique atento: em dezembro, o Outlet funcionará em esquema de horário especial, para atender os clientes que estão em busca do presente de Natal. Até 23 de dezembro, o empreendimento funcionará das 9h às 22h. No dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 16h.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 16/ Hora adicional R$ 3.